Quang Tri (VNA) - Du 22 au 26 novembre, la province de Quang Tri organise un programme de promotion touristique s’appuyant sur le cinéma indien Bollywood. Cet événement vise à mettre en relation les agences de voyages et les compagnies aériennes afin d’attirer les visiteurs indiens et de favoriser l’ouverture de vols réguliers reliant les grandes villes d’Inde à l’aéroport de Dong Hoi.

Selon les autorités provinciales, cette initiative a pour objectif de présenter les paysages, les atouts et les offres touristiques locales aux publics indien et international. Elle cherche également à encourager les producteurs, réalisateurs et équipes de tournage étrangers à choisir Quang Tri comme lieu de tournage. Le programme contribue aussi à promouvoir l’Année nationale du tourisme – Quang Tri 2027 et la Semaine culturelle et touristique de la province.

L’une des priorités de ce programme consiste à concevoir des offres adaptées aux attentes des voyageurs indiens. Les organisateurs souhaitent créer des circuits de découverte à Quang Tri et à travers le Vietnam en reliant les principaux lieux de tournage du film SILAA situés à Quang Tri, Ninh Binh et Cao Bang. Des agences de voyages vietnamiennes et indiennes travaillent ensemble pour élaborer et proposer ces parcours sur le marché indien.

Parallèlement, la province encourage la coopération entre les professionnels du tourisme et les transporteurs aériens pour établir des liaisons aériennes directes entre les grands centres touristiques de l’Inde et Dong Hoi, complétant ainsi la campagne de communication autour du film SILAA.

L’événement réunit des représentants de la société de production du film SILAA, les compagnies aériennes Vietnam Airlines, Vietjet Air et Sun PhuQuoc Airways, ainsi que des voyagistes internationaux spécialisés dans la clientèle indienne. Les participants effectuent une visite de terrain sur les sites de tournage et dans les principaux établissements hôteliers afin de préparer des séjours sur mesure.

Le parcours comprend notamment le village touristique de Tan Hoa, la grotte Chuot, la région de Tu Lan, le site Blue Diamond Retreat, la grotte Chi Huy, la grotte Thien Duong, le ruisseau Mooc, les tunnels de Vinh Moc, le site historique des deux rives Hien Luong - Ben Hai, les dunes de sable de la commune de Nam Trach, ainsi que plusieurs hôtels de quatre et cinq étoiles à Dong Hoi et Dong Ha.

En outre, une conférence dédiée au développement du tourisme par le biais du cinéma Bollywood se tient le 24 novembre à Dong Hoi en présence de nombreux invités vietnamiens et étrangers. Ces dernières années, Quang Tri a déjà accueilli le tournage de plusieurs films nationaux et internationaux, tels que Kong : Skull Island, Pan, L’Immortel, La Légende de Quan Tien et récemment le long-métrage indien SILAA.

À travers ce dernier film, les autorités locales espèrent faire découvrir la richesse naturelle de la région à un large public en Inde, incitant ainsi les spectateurs à venir visiter les lieux vus à l’écran et renforçant l’attractivité internationale de la destination. -VNA



