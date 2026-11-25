Huê (VNA) - Le navire de croisière international Adora Flora City, battant pavillon panaméen, a accosté le 25 novembre au port de Chan May, dans la ville de Huê, avec à son bord 3 701 touristes et 1 255 membres d’équipage. Parti de Guangzhou, en Chine, le navire a amené ses passagers à la découverte de plusieurs destinations du Centre du Vietnam.

Dès l’arrivée du navire, les autorités compétentes, en coordination avec les agences de voyages, ont organisé l’accueil, effectué les formalités d’entrée sur le territoire et coordonné le débarquement des passagers pour leurs visites. Ces opérations se sont déroulées rapidement, dans des conditions garantissant la sécurité et facilitant l’accueil des visiteurs. De nombreux groupes ont choisi des circuits leur permettant de découvrir le patrimoine culturel, la gastronomie et les villages de métiers traditionnels de Huê et des localités voisines.

Selon Nguyen Van Chuong, directeur général adjoint de la société par actions du port de Chan May, le navire Adora Flora City transporte une clientèle disposant d’un pouvoir d’achat relativement élevé et ayant des exigences en matière de services de qualité. Cette clientèle contribue à dynamiser les secteurs des services, du transport et du commerce.L’augmentation du nombre de navires de croisière internationaux faisant escale au port de Chan May ces dernières années témoigne de l’attrait des destinations du Centre du Vietnam auprès du marché des croisières internationales.

Selon les statistiques, en novembre 2026, la ville de Huê devrait accueillir 448 700 touristes, soit une hausse de 1 % sur un an, dont environ 198 467 visiteurs étrangers, en baisse de 5,3 %. Les recettes touristiques sont estimées à 1 568 milliards de dongs, en hausse de 39,6 %.

Depuis le début de l’année jusqu’à la mi-novembre 2026, Huê a accueilli 7,28 millions de visiteurs, soit une augmentation de 24,6 % sur un an, dont environ 2,25 millions de touristes étrangers (+28,3 %). Les recettes touristiques ont atteint 18 470 milliards de dongs, en hausse de 57,3 %.

L’accueil de grands navires de croisière internationaux offre à Huê de nouvelles occasions de promouvoir son image, son patrimoine culturel et ses sites touristiques, tout en contribuant à diversifier les marchés touristiques et à dynamiser le tourisme et les secteurs des services locaux. -VNA