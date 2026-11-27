Séoul (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le 27 novembre, Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, a rencontré avec la Première ministre sud-coréenne Han Seong Sook.

Il a eu également des séances de travail avec le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, Kim Jung Kwan, des responsables de grandes entreprises telles que Samsung, SK et LH, avant de visiter la vallée technologique de Pangyo.

Dans une atmosphère amicale et sincère, le la Première ministre Han Seong Sook a affirmé sa volonté d’approfondir davantage les relations bilatérales.Nguyen Thanh Nghi s'est dit convaincu que le gouvernement sud-coréen réaliserait bientôt avec succès sa vision de devenir une « nation irremplaçable », figurant parmi les trois premières puissances mondiales en matière d’intelligence artificielle et les cinq premières dans les sciences et les technologies.

Les deux parties ont salué le développement vigoureux des liens entre Hanoï et Séoul, soulignant que la confiance politique ne cesse de se consolider grâce aux échanges réguliers de délégations tandis que la coopération économique, commerciale et d’investissement demeure un point fort remarquable.

Ils ont convenu de concrétiser efficacement les accords conclus lors des récentes visites de haut niveau, notamment celles du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam en août 2025, du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man en septembre 2026 et du président sud-coréen Lee Jae Myung au Vietnam en avril 2026.

Les deux pays renforceront également leurs échanges sur les canaux du Parti, du gouvernement et du Parlement, se soutiendront mutuellement dans les forums internationaux et coordonneront la célébration du trente-cinquième anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027, année où la République de Corée soutiendra aussi le Vietnam pour l’organisation du Sommet de l’APEC.

Présentant les grandes orientations de développement du Vietnam pour la nouvelle période, axées sur l’innovation, la transformation numérique et la modernisation industrielle, Nguyen Thanh Nghi a invité la République de Corée à intensifier le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et le partage d’expérience en matière de gestion.

Il a encouragé les entreprises sud-coréennes à investir davantage dans les secteurs prioritaires du Vietnam, tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les biotechnologies, les matériaux et l’énergie, afin d’atteindre l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 150 milliards de dollars d’ici 2030 de manière équilibrée et durable.

Lors de sa séance de travail avec le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, Kim Jung Kwan, les deux parties ont partagé leurs stratégies nationales d’autonomie et d’amélioration de la productivité du travail. Nguyen Thanh Nghi a proposé d’instaurer des programmes réguliers d’accompagnement pour moderniser l’industrie vietnamienne par l’application du numérique et de l’intelligence artificielle dans les usines, ainsi que le soutien aux petites et moyennes entreprises.

Enfin, s’adressant aux dirigeants des groupes Samsung, SK et LH, Nguyen Thanh Nghi a réaffirmé que les investisseurs étrangers, notamment sud-coréens, constituent une composante essentielle de l’économie nationale. Il a souhaité que ces grands groupes continuent d’élargir leurs activités tout en aidant le Vietnam à renforcer ses capacités technologiques et à s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales, sollicitant par ailleurs le soutien de Séoul pour développer des parcs de haute technologie inspirés du modèle de la vallée de Pangyo. -VNA



