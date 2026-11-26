

Hanoï (VNA) – Le Vietnam entend continuer à jouer un rôle moteur, à contribuer activement et de manière proactive à la coopération et à promouvoir la concertation entre les pays de la sous-région du Mékong, à l’occasion de l’organisation du 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS).



Dans l’après-midi du 26 novembre à Hanoï, le ministère des Affaires étrangères a organisé un point de presse international consacré à la présentation de ces deux sommets.



À cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a indiqué que le Vietnam, en sa qualité de président du mécanisme de coopération CLMV pour 2026, accueillerait le 12e Sommet CLMV le 28 novembre. Il coorganisera également le 11e Sommet ACMECS avec le Myanmar, qui assure la présidence de ce mécanisme de coopération économique.



À ce jour, plusieurs hauts dirigeants ont confirmé leur participation, dont le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le président du Myanmar Min Aung Hlaing, le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn, ainsi que des représentants de plusieurs partenaires régionaux et organisations internationales.



Selon la vice-ministre Nguyen Minh Hang, le 12e Sommet CLMV aura pour thème « Connecter le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam – Valoriser les potentialités – Construire un avenir de prospérité partagée », tandis que le 11e Sommet ACMECS se tiendra sous le thème « Renforcer le développement socio-économique en vue d’une ACMECS intelligente et durable ».



Ces deux sommets constituent les rencontres périodiques au plus haut niveau de ces mécanismes de coopération, qui comptent parmi les principaux cadres de coopération dans la région du Mékong et dont les réunions au sommet se tiennent généralement tous les deux ans.



La vice-ministre a souligné que ces deux événements se dérouleraient dans un contexte international particulièrement complexe et imprévisible, marqué par de profondes mutations qui constituent à la fois des opportunités et des défis pour les pays du monde entier, y compris ceux de la sous-région du Mékong.



Dans cette région, malgré les nombreuses opportunités et conditions favorables, les pays sont également confrontés à des défis communs et transfrontaliers, notamment le changement climatique, la sécurité hydrique et la cybercriminalité. Ces enjeux posent de nouvelles exigences aux mécanismes de coopération sous-régionale.



Parallèlement, les pays du Mékong déploient des efforts soutenus pour atteindre leurs objectifs de développement socio-économique respectifs, en privilégiant une croissance rapide et durable.



Face à cette situation internationale et régionale et aux exigences auxquelles chaque pays doit répondre, tous les pays du Mékong accordent une grande importance à ces deux sommets et en attendent beaucoup. Ils espèrent parvenir à un consensus sur de nouvelles orientations de coopération et impulser des avancées significatives, tant dans la définition des domaines prioritaires que dans les modalités de mise en œuvre. L'objectif est de permettre à ces deux mécanismes d'apporter des résultats et des bénéfices plus concrets et plus efficaces à chaque pays membre, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à l'amitié, à la coopération et au développement commun dans la sous-région.



Informant la presse de l'état des préparatifs, la vice-ministre Nguyen Minh Hang a indiqué que les pays membres avaient, à ce jour, exprimé un large consensus sur les thèmes et les priorités proposés pour les discussions.



Lors de ces sommets, les dirigeants devraient notamment examiner en priorité les moyens de renforcer la connectivité stratégique entre les pays de la sous-région. Celle-ci couvrira un large éventail de domaines : économie, commerce, investissement, infrastructures, logistique, environnement, culture, tourisme, éducation et échanges entre les peuples. Cette connectivité devrait ainsi ouvrir de nouvelles perspectives de développement stratégique pour les pays de la région. Les dirigeants devraient également discuter des mesures propres à faciliter les activités d'investissement et d'affaires des entreprises dans les pays de la sous-région.



Ils devraient par ailleurs examiner les moyens de renforcer la coopération entre les pays dans le cadre de ces deux mécanismes afin de mieux faire face aux défis de plus en plus pressants, notamment le changement climatique, la protection de l'environnement ainsi que la gestion et l'utilisation durables des ressources en eau du Mékong, dans le but de garantir des conditions de vie stables et durables aux populations de la région.



Une autre priorité portera sur le renforcement des liens entre les mécanismes de coopération sous-régionale, l'ASEAN, les partenaires au développement, les entreprises et les organisations internationales. Cette démarche permettra de créer des synergies en matière de ressources, d'initiatives et de programmes de coopération, de donner un nouvel élan à la coopération sous-régionale et de contribuer à la concrétisation de la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045.



S'agissant du Vietnam, la vice-ministre Nguyen Minh Hang a souligné que l'organisation de ces deux sommets constituait à la fois un honneur, une responsabilité et une occasion importante pour le pays d'affirmer son rôle moteur, de contribuer activement et de manière proactive à la coopération dans la sous-région du Mékong, qui revêt une importance stratégique de premier plan pour le Vietnam.



L'accueil de ces deux événements constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la ligne de politique étrangère définie par le XIVe Congrès national du Parti, notamment en valorisant le rôle essentiel et permanent de la diplomatie et de l'intégration internationale, en consolidant et en approfondissant sans cesse la solidarité, les relations d'amitié, la coopération et les liens stratégiques avec les pays voisins, en élargissant l'espace de développement du pays et en contribuant à la réalisation de ses objectifs de développement.



Selon la vice-ministre Nguyen Minh Hang, sous la direction étroite du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, avec à leur tête le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, ainsi que sous la direction constante du gouvernement et du Premier ministre, les préparatifs des deux sommets ont été menés de manière méthodique, coordonnée et urgente, grâce à l'étroite collaboration des ministères et organismes concernés. Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, préside le comité d'organisation. Ces préparatifs ont été très appréciés par les pays membres.



La vice-ministre s'est dite convaincue qu'avec le soutien des pays membres et des autres pays de la sous-région du Mékong, ainsi que grâce à l'engagement responsable du Vietnam en tant que pays hôte, ces deux sommets seraient couronnés de succès et permettraient d'apporter des avancées concrètes aux mécanismes de coopération sous-régionale. Ils contribueraient ainsi à consolider la solidarité et la confiance politique entre les pays du Mékong, à favoriser le développement des pays de la sous-région et à contribuer au développement de la Communauté de l'ASEAN.- VNA

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