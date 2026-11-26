Hanoï (VNA) – Le 25 novembre, au palais présidentiel Yntymak Ordo à Bichkek, capitale du Kirghizstan, l’ambassadeur du Vietnam au Kirghizstan, Nguyen Thanh Le, a présenté ses lettres de créance au président kirghiz, Sadyr Japarov.



Lors de la cérémonie, le chef de l’État kirghiz a félicité le diplomate vietnamien pour sa prise de fonctions et exprimé sa confiance dans sa capacité à contribuer activement au renforcement des liens d’amitié, à l’intensification du dialogue politique et à l’élargissement de la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.



Ces derniers temps, les visites et les contacts de haut niveau ont contribué à consolider la confiance politique et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. La visite officielle au Vietnam, en mars 2025, du président du Cabinet des ministres du Kirghizstan, Adylbek Kasymaliev, ainsi que la rencontre entre la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et le président Sadyr Japarov à Bichkek, en août 2026, ont constitué des jalons importants. Elles témoignent de l’attention accordée par les dirigeants des deux pays à leurs relations bilatérales et de leur volonté de les approfondir.



Lors de ces échanges, les deux parties ont convenue de multiplier les échanges de délégations, de maintenir les contacts de haut niveau et les consultations politiques, ainsi que de promouvoir la mise en œuvre effective des accords conclus. Le renforcement des relations entre les organismes, les organisations et les entreprises des deux pays devrait permettre de traduire les orientations de coopération en programmes et projets concrets, au bénéfice des populations et des entreprises. La coopération dans les domaines économique, commercial et de l’investissement recèle encore un important potentiel de développement.



Les deux pays ont la possibilité de renforcer les liens entre leurs marchés, de tirer parti de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique et d’élargir leur coopération dans les domaines du transport, de l’agriculture et du tourisme. Les projets menés par des entreprises vietnamiennes au Kirghizstan dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures urbaines contribuent à diversifier la coopération bilatérale.



Par ailleurs, la coopération culturelle et éducative, ainsi que les échanges entre les populations, demeurent des piliers essentiels pour favoriser la compréhension mutuelle et consolider les liens d’amitié entre les deux nations.



L’ambassadeur vietnamien Nguyen Thanh Le a affirmé qu’il s’efforcerait de promouvoir les relations entre le Vietnam et le Kirghizstan dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, de l’investissement, du tourisme et des échanges entre les peuples.



La partie kirghize a exprimé sa volonté de coopérer avec l’ambassadeur et de lui apporter son soutien afin qu’il puisse mener à bien sa mission et contribuer au développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. – VNA