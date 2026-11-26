

Hanoï (VNA) – La 5e Conférence mondiale des Vietnamiens de l’étranger, prévue du 8 au 10 décembre à Hanoï et dans plusieurs localités, aura pour objectif de renforcer les liens avec la diaspora et de mobiliser pleinement ses ressources au service du développement national dans une nouvelle phase de développement.



Lors d’une rencontre avec la presse organisée le 26 novembre à Hanoï, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a indiqué que la conférence aurait pour thème « La communauté vietnamienne à l’étranger contribue au renforcement de la puissance globale de la nation ». Il s’agira de la première conférence mondiale organisée après le XIVe Congrès national du Parti et la promulgation par le Bureau politique de la Résolution n° 23-NQ/TW sur le travail relatif aux Vietnamiens de l’étranger.



Quelque 1 000 délégués devraient participer à cet événement, dont environ 400 représentants de la diaspora venus de nombreux pays et territoires. Parmi eux figurent notamment des intellectuels, experts, scientifiques, entrepreneurs, personnalités des milieux culturel et éducatif, dignitaires religieux ainsi que des jeunes Vietnamiens de l’étranger représentatifs.



Selon Lê Thi Thu Hang, alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement, la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources, ainsi que le développement des sciences et des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et de l'intégration internationale, revêtent une importance croissante. Grâce à leurs connaissances, leur expérience, leur potentiel économique et leurs réseaux de relations internationales, les Vietnamiens de l'étranger disposent d'atouts considérables pour contribuer davantage à l'édification et au développement du pays.



La conférence vise à concrétiser les orientations et les politiques du Parti et de l'État, notamment la Résolution n° 23-NQ/TW, tout en consolidant le bloc de grande union nationale et en renforçant les liens entre la diaspora et la mère patrie. Elle entend également mettre en adéquation les compétences et les ressources de la communauté vietnamienne à l'étranger avec les besoins de développement du pays, notamment dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique, de l'économie verte, de l'investissement et du commerce.



Trois sessions thématiques seront organisées autour de domaines stratégiques. La première portera sur la contribution des Vietnamiens de l'étranger au développement de l'économie des données et des industries technologiques stratégiques. Elle visera à mettre en relation les experts et intellectuels de la diaspora avec les organismes, instituts de recherche, établissements universitaires et entreprises du pays, afin de promouvoir la recherche, le transfert de technologies, le conseil en matière de politiques publiques et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.



La deuxième session sera consacrée au rôle des Vietnamiens de l'étranger en tant qu'« ambassadeurs de la culture, du pays et du peuple vietnamiens ». Les échanges porteront notamment sur le renforcement des liens avec les racines, la préservation de l'identité nationale et de la langue vietnamienne, la promotion de l'image du Vietnam ainsi que le resserrement des liens communautaires, en particulier auprès des jeunes générations.



La troisième session mettra l'accent sur la contribution des entrepreneurs vietnamiens de l'étranger à l'élargissement des marchés et au développement des réseaux de distribution des produits vietnamiens à l'étranger. Elle visera également à renforcer les chaînes d'approvisionnement, à promouvoir le commerce et l'investissement et à intensifier la coopération avec les entreprises et les collectivités locales du pays.



En marge des travaux officiels, plusieurs activités de mise en relation sont prévues à Hanoï, Hai Phong, Bac Ninh et Da Nang. Elles permettront aux délégués de rencontrer des représentants des organismes, des entreprises et des partenaires vietnamiens, de découvrir l'environnement d'investissement et d'affaires ainsi que les réalisations du pays dans les domaines scientifiques et technologiques. Les participants devraient également visiter l'Exposition internationale de défense du Vietnam 2026, prévue en décembre à Hanoï.



La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné que la portée et le succès de la conférence ne se mesureraient pas uniquement à la qualité des échanges et des discussions, mais surtout à la capacité de transformer les idées, initiatives et propositions en programmes et projets de coopération concrets. Le suivi et la mise en œuvre des résultats de la conférence, ainsi que le renforcement des liens entre la diaspora, les organismes, les collectivités locales et les entreprises du pays, constitueront ainsi des tâches essentielles.



À travers cet événement, le Vietnam réaffirme que les Vietnamiens de l'étranger constituent une partie inséparable de la nation, une ressource stratégique importante et une force active appelée à accompagner et à contribuer à l'œuvre d'édification et de développement du pays.- VNA

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