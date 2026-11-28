



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu, dans l’après-midi du 28 novembre à Hanoï, le Premier ministre cambodgien Hun Manet, à l’occasion de sa participation au 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), organisés à Hanoï.



Le dirigeant Tô Lâm a salué la participation du Premier ministre Hun Manet à ces deux sommets et apprécié les réalisations importantes accomplies par le gouvernement et le peuple cambodgiens dans l’œuvre d’édification et de développement du pays. Il a félicité le Cambodge pour le succès du 20e Sommet de la Francophonie, organisé à Phnom Penh du 14 au 16 novembre 2026.



Le dirigeant vietnamien s’est dit convaincu que, sous le règne du roi Norodom Sihamoni, sous la direction du Parti du peuple cambodgien et du Sénat présidé par Hun Sen, ainsi que grâce à la gestion efficace du gouvernement, le Cambodge continuerait de préserver sa stabilité politique et sociale, de consolider ses acquis, d’atteindre ses objectifs de développement, d’améliorer le niveau de vie de sa population et de renforcer son rayonnement international.



De son côté, le Premier ministre Hun Manet a chaleureusement félicité le Vietnam pour les grandes réalisations obtenues sous la direction du Parti communiste du Vietnam, avec à sa tête M. Tô Lâm. Il a hautement apprécié les décisions importantes et la vision stratégique du Vietnam pour la nouvelle période, se déclarant convaincu que le pays concrétiserait ses objectifs de développement et poursuivrait son édification en vue d’une prospérité et d’un bonheur toujours plus grands.



Le dirigeant Tô Lâm a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance et une priorité élevée au renforcement et à l’approfondissement de ses relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme avec le Cambodge. Il a souligné que la solidarité, l’attachement et l’entraide entre les deux peuples dans les périodes difficiles de leur histoire constituaient un précieux fondement des relations bilatérales. Il a affirmé que le Vietnam soutenait toujours le Cambodge dans ses efforts en faveur de la stabilité, du développement et de la prospérité, soulignant que le développement de l’un revêtait une importance pour celui de l’autre.



Hun Manet a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien et l’aide considérables apportés par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens au Cambodge au cours des différentes périodes historiques, ainsi que dans son œuvre de reconstruction et de développement national. Il a affirmé que le gouvernement cambodgien attachait toujours une grande importance à la préservation, à l’approfondissement et au développement constant de l’amitié avec le Vietnam, considérée comme un patrimoine précieux des deux peuples.



Les deux dirigeants se sont réjouis du développement positif des relations de coopération entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps. Ils sont convenus de maintenir régulièrement les échanges de délégations et les contacts de haut niveau par tous les canaux, afin de consolider la confiance politique et de jeter des bases solides à une coopération intégrale. M. Tô Lâm a salué la mise en œuvre efficace, par les deux gouvernements, des accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays. Il s’est également félicité de l’accord intervenu entre les deux parties sur le renforcement et la modernisation des mécanismes de coopération, afin de les mettre en adéquation avec l’ampleur des relations bilatérales.



Les deux parties ont convenu de continuer à valoriser le rôle de la coopération en matière de défense et de sécurité dans la protection des acquis du développement de chaque pays, ainsi que dans le maintien de la paix, de la stabilité et de l’ordre social. Elles ont souligné l’importance de faire de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge un véritable trait d’union d’amitié, de coopération et de développement.



Sur le plan économique, les deux dirigeants ont souligné l’importance de promouvoir la connectivité des infrastructures, de renforcer l’autonomie et la compétitivité des deux économies, ainsi que leur complémentarité. Ils ont réaffirmé leur détermination à atteindre prochainement l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars par an. Ils sont également convenus de mieux tirer parti des avantages liés à leur proximité géographique et aux solides fondements de leur confiance politique, afin de créer de nouveaux moteurs, ressources et espaces de développement pour les deux pays.



À l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967-24 juin 2027), les deux parties sont convenues de faire de l’« Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2027 » une occasion importante de revenir sur le parcours des relations bilatérales, de réaffirmer les valeurs durables cultivées par plusieurs générations et de jeter les bases d’une nouvelle étape de développement. Les deux pays coordonneront leurs efforts pour intensifier la communication et l’éducation sur l’histoire des relations entre les deux peuples, afin de faire rayonner davantage les sentiments d’amitié et de solidarité entre les deux pays auprès de toutes les couches de la population, notamment des jeunes générations.



À cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a transmis ses salutations chaleureuses et ses vœux de bonne santé au roi Norodom Sihamoni, à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, au président du Parti du peuple cambodgien et du Sénat, Hun Sen, ainsi qu’aux autres dirigeants cambodgiens. Il a souhaité que les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité et d’attachement entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples ne cessent de se consolider et de se développer. - VNA

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