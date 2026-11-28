Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, dans l’après-midi du 28 novembre, au Centre national des conférences de Hanoï, la cérémonie d’accueil des dirigeants participant au 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), organisé sous la présidence vietnamienne.

En tant que président du mécanisme de coopération CLMV pour 2026, le Vietnam accueille ce sommet et coordonne avec le Myanmar, qui assure la présidence du mécanisme de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), l’organisation du 11e Sommet de l’ACMECS. Celui-ci se tient également dans l’après-midi du 28 novembre, à l’issue du sommet CLMV.

Les deux sommets réunissent le Premier ministre Le Minh Hung, le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, le Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith, le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, ainsi que des représentants de partenaires régionaux et d’organisations internationales.

Le mécanisme de coopération CLMV est né de la volonté de réduire les écarts de développement et de favoriser l’intégration des quatre pays dans le processus de développement régional. En décembre 2003, en marge du sommet ASEAN-Japon à Tokyo, les dirigeants du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam étaient convenus d’organiser le premier sommet CLMV en novembre 2004, en marge du 10e Sommet de l’ASEAN à Vientiane.

Mécanisme de coopération ouvert, le CLMV vise à valoriser les atouts et les potentiels de ses pays membres, tout en mobilisant le soutien des autres membres de l’ASEAN et des partenaires de développement. Il constitue également une plateforme permettant aux quatre pays de coordonner leurs efforts en faveur de leur intégration économique au sein de l’ASEAN.

Après plus de vingt ans d’existence, cette coopération a contribué au développement des échanges commerciaux, des investissements, des infrastructures de transport et des relations entre les populations. Elle a également permis de renforcer la confiance mutuelle et la coopération entre les quatre pays face aux défis communs.

En 2026, sous la présidence vietnamienne, le mécanisme poursuit la promotion de nouvelles initiatives, le partage d’expériences en matière de développement et le renforcement de la coordination entre ses membres. Ces efforts visent à approfondir la coopération dans la sous-région du Mékong et à contribuer à la construction d’une Communauté de l’ASEAN plus unie, inclusive et durable.

Placée sous le thème « Connecter le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam – Valoriser les potentialités – Construire un avenir de prospérité partagée », cette édition du sommet vise à renforcer la solidarité, les liens stratégiques et la coopération dans la sous-région du Mékong, dans un contexte international marqué par de profondes mutations.

Les discussions portent notamment sur le renforcement de la connectivité économique entre les pays du CLMV et avec les partenaires extérieurs à la sous-région, ainsi que sur la mobilisation efficace des ressources afin de donner un nouvel élan aux projets de coopération.

À l’issue du sommet, le Premier ministre Le Minh Hung et les dirigeants des pays membres du CLMV devraient adopter une Déclaration commune définissant les orientations de coopération pour la prochaine période, ainsi que les nouvelles étapes du développement commun et du développement de chaque pays. -VNA