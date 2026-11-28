Hanoï (VNA) – Les 12e et 11e sommets de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), organisés le 28 novembre à Hanoï, se sont achevés sur des engagements visant à renforcer les liens entre les pays de la sous-région du Mékong et à élargir leurs perspectives de développement commun.



Lors d'une conférence de presse internationale organisée à l'issue des deux sommets, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, a souligné que les dirigeants étaient convenus de renforcer le rôle des mécanismes CLMV et ACMECS dans la coopération régionale, d'accroître la résilience de la sous-région et de consolider les liens entre leurs membres.



Le 12e Sommet CLMV, présidé par le Premier ministre Lê Minh Hung, s'est tenu sous le thème « Connecter le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam – Valoriser les potentialités – Construire un avenir de prospérité partagée ». Pour la première fois, des représentants de partenaires régionaux et d'organisations internationales ont été invités à y participer. Le 11e Sommet ACMECS, présidé par le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, a réuni les dirigeants du Cambodge, du Laos, du Myanmar, du Vietnam et de la Thaïlande, ainsi que le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn.



Lors du Sommet CLMV, les quatre pays ont fait de la connectivité une priorité transversale pour la période 2027-2028. Ils entendent développer les corridors économiques et faire de la sous-région un centre logistique régional. Les dirigeants ont également chargé leurs ministres d'étudier la possibilité de mettre en place des bases de production communes, tout en levant les obstacles aux procédures douanières, en réduisant les coûts logistiques et en facilitant l'intégration des entreprises dans les chaînes de valeur régionales.



La coopération sera également élargie à de nouveaux domaines, notamment la connectivité numérique, les postes-frontières intelligents, les zones de coopération économique transfrontalière et les chaînes d'approvisionnement agricoles. Deux initiatives proposées par le Vietnam ont été approuvées : le « Corridor portuaire sec intelligent des quatre pays CLMV », destiné à relier les ports secs aux postes-frontières, aux aéroports et aux ports maritimes, et le « Circuit patrimonial des quatre pays CLMV », qui reliera des destinations telles que Bagan, Luang Prabang, Trang An et Angkor.



Les dirigeants ont par ailleurs salué le programme de bourses CLMV 2.0 proposé par le Vietnam, qui élargira les possibilités de formation en anglais, d'études de troisième cycle et de formation professionnelle au bénéfice des étudiants cambodgiens, laotiens et birmans.



Afin d'assurer la mise en œuvre des engagements, les quatre pays encourageront les entreprises à participer dès la phase de conception des projets. Les ministres et hauts responsables travailleront avec le Secrétariat de l'ASEAN à l'élaboration des programmes relevant du Plan d'action CLMV 2027-2028, en précisant pour chaque projet les résultats attendus, les organismes responsables, les délais et les financements nécessaires.



Le sommet a adopté une Déclaration commune, accompagnée de deux annexes consacrées aux initiatives relatives au corridor portuaire sec intelligent et au circuit patrimonial. À cette occasion, le Vietnam a transmis la présidence du CLMV au Cambodge.



Concernant l'ACMECS, les dirigeants ont réaffirmé le rôle de ce mécanisme en tant que cadre important de coopération sous-régionale, complémentaire à la construction de la Communauté de l'ASEAN. Ils ont examiné les moyens de renforcer la connectivité dans les domaines des infrastructures, du numérique et des institutions, ainsi que la coopération en matière de protection de l'environnement, de gestion des ressources en eau et de lutte contre la pollution atmosphérique.



Ils ont adopté la Déclaration de Nay Pyi Taw ainsi que les termes de référence d'un groupe de travail spécial chargé d'examiner les projets prioritaires de l'ACMECS. Ils ont également salué les efforts déployés pour élaborer un nouveau plan directeur et souligné l'importance de la création du Fonds de développement de l'ACMECS. Le Myanmar a transmis la présidence tournante de ce mécanisme à la Thaïlande.



Selon le ministre Lê Hoai Trung, le succès des deux sommets constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la politique extérieure du Vietnam, notamment en matière d'intégration internationale et de renforcement des liens économiques au sein de cette sous-région d'importance stratégique.



Il a insisté sur la nécessité de traduire rapidement les engagements pris par les dirigeants en actions concrètes et d'en suivre régulièrement la mise en œuvre.



Le Vietnam entend ainsi travailler en étroite coordination avec le Cambodge, qui assurera la présidence du CLMV en 2027, la Thaïlande, qui prendra la présidence de l'ACMECS la même année, ainsi qu'avec les autres membres, afin de bâtir une sous-région du Mékong résiliente, connectée et prospère, contribuant à la réalisation de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045. -VNA

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