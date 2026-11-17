Manille, 17 novembre (VNA) – Les dirigeants des États membres de l’ASEAN ont adopté, lors du 49e Sommet de l’ASEAN, tenu le 15 novembre à Manille, aux Philippines, la « Déclaration sur un recrutement équitable, éthique et durable au service de l’autonomisation des travailleurs migrants ». Ce texte vise à prévenir les pratiques de recrutement illégales, l’exploitation par le travail et les escroqueries liées à l’emploi transfrontalier.

La déclaration a pour objectif de promouvoir des pratiques de recrutement transparentes, équitables et responsables, de prévenir les frais de recrutement excessifs ou déraisonnables, de garantir l’égalité des chances en matière d’emploi et de renforcer la protection des droits et des intérêts des travailleurs migrants. Elle met également l’accent sur le renforcement de la réglementation et du contrôle des agences de recrutement, l’amélioration de l’accès à la justice et la mise en place de mesures visant à préserver les droits légitimes des travailleurs, tout en favorisant une coopération accrue entre les États membres de l’ASEAN.

Lors d’une conférence de presse tenue le même jour, Hans Leo Cacdac, secrétaire du ministère philippin des Travailleurs migrants, a déclaré que ce texte contribuerait à renforcer la protection des travailleurs migrants en général, et des travailleurs philippins employés dans les pays de l’ASEAN en particulier, en consolidant les garanties tout au long du processus de recrutement et d’emploi.

Il a précisé que cette déclaration s’appuyait sur les engagements déjà pris par l’ASEAN en matière de protection et de promotion des droits des travailleurs migrants, tout en répondant à de nouveaux défis, notamment les escroqueries liées au recrutement et à l’emploi en ligne, qui exposent les travailleurs à des risques d’exploitation.

M. Cacdac a souligné la nécessité d’améliorer la coordination entre les pays d’origine et les pays de destination, notamment grâce à la reconnaissance mutuelle des systèmes d’agrément et des procédures de recrutement. La déclaration vise également à prévenir les frais de recrutement abusifs, tout en renforçant la réglementation, l’octroi de licences et le contrôle des agences de recrutement et de placement de main-d’œuvre.

Il a notamment indiqué que ce nouveau cadre de coopération aiderait les États membres de l’ASEAN à coordonner leurs efforts pour secourir et rapatrier les personnes piégées dans des centres liés à des escroqueries en ligne, tout en facilitant l’accès des travailleurs migrants à une assistance juridique et à des services sociaux dans les pays d’accueil.

Par ailleurs, Levinson Alcantara, secrétaire adjoint du ministère philippin des Travailleurs migrants, a indiqué que le Comité de l’ASEAN sur la protection des travailleurs migrants superviserait la mise en œuvre de cette déclaration dans le cadre de son plan de travail pour la période 2026-2030. Les préparatifs sont en cours et les premières activités devraient débuter au début de 2027, a-t-il précisé.

Toutefois, la déclaration ne prévoit ni pénalités ni sanctions à l’encontre des États membres qui ne parviendraient pas à lutter efficacement contre les pratiques de recrutement contraires à l’éthique. Elle privilégie plutôt le renforcement des capacités, la consolidation des institutions et l’intensification de la coopération régionale.

Selon M. Alcantara, l’objectif à long terme est de parvenir à supprimer les frais de recrutement à la charge des travailleurs migrants au sein de l’ASEAN, même si les États membres ne sont pas encore parvenus à un consensus sur un cadre réglementaire commun et un mécanisme de gestion partagé.

Cette nouvelle déclaration s’inscrit dans le prolongement des engagements antérieurs de l’ASEAN, notamment la Déclaration de 2007 sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants et le Consensus de l’ASEAN de 2017 sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants.

Son adoption devrait fournir aux pays de l’ASEAN une base supplémentaire pour coordonner leurs efforts face aux nouveaux défis liés à la migration de main-d’œuvre, en particulier le recours à des intermédiaires illégaux, la traite des êtres humains et les escroqueries au recrutement en ligne, qui suscitent une préoccupation croissante dans toute la région. - VNA