Bangkok (VNA) - L’Aeronautical Radio of Thailand Ltd (AEROTHAI) prévoit de gérer 8 278 vols durant les trois jours de la fête de Loy Krathong, du 23 au 25 novembre 2026, soit une augmentation de 5,2 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Face à cette hausse du trafic aérien, l’organisme a mis en place des mesures de gestion du trafic à l’échelle nationale et appelé la population à éviter toute activité susceptible de mettre en danger la sécurité des vols, en particulier le lâcher de lanternes célestes à proximité des aéroports.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Bangkok, la fête de Loy Krathong est une période de déplacements importants, de nombreux Thaïlandais partant en voyage ou regagnant leur province d’origine. Le ministère thaïlandais des Transports a donc demandé à AEROTHAI de préparer des plans de gestion du trafic aérien dans tout le pays, notamment pour faire face à l’augmentation du nombre de vols et aux éventuelles perturbations. L’objectif est d’assurer la continuité des opérations aériennes, la fluidité des déplacements ainsi que la sécurité et le confort des passagers.

Le directeur général d’AEROTHAI, Mekhin Phetphlai, a indiqué que l’aéroport de Chiang Rai devrait enregistrer la plus forte progression du nombre de vols, avec une hausse de 16,2 % sur un an. Il est suivi par celui de Chiang Mai (+12,2 %), l’aéroport de Suvarnabhumi (+8,4 %) et celui de Phuket (+2 %).

En nombre de vols, Suvarnabhumi devrait rester en tête avec 3 307 vols, devant Don Mueang (1 802), Phuket (962), Chiang Mai (710), Samui (184) et Chiang Rai (129).

Pour absorber cette hausse du trafic, AEROTHAI a renforcé ses moyens humains et techniques et intensifié sa coordination avec les compagnies aériennes et les organismes concernés. L’objectif est d’adapter les plans de vol à l’évolution de la demande. L’organisme assurera un suivi régulier de la situation et ajustera ses dispositifs en fonction des besoins, afin de garantir la sécurité, d’optimiser les opérations et de préserver la régularité du trafic aérien.

Enfin, AEROTHAI a renouvelé son appel à la population à s’abstenir de toute activité susceptible de perturber les opérations aériennes ou de compromettre la sécurité des vols et des passagers, notamment le lâcher de lanternes près des aéroports. Une précaution destinée à concilier la préservation des traditions de Loy Krathong avec les impératifs de sécurité aérienne. -VNA