Bangkok (VNA) - Du 1er janvier au 21 novembre 2026, la Thaïlande a accueilli 27,44 millions de visiteurs étrangers, soit une baisse de 4,62 % sur un an. Les dépenses de ces touristes ont généré environ 39,38 milliards de dollars de recettes, selon le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports.

Le ministre du Tourisme et des Sports, Surasak Phancharoenworakul, a précisé le 24 novembre que les recettes touristiques s’étaient élevées à 1 338,62 milliards de bahts (environ 39,38 milliards de dollars).

La Chine reste le premier marché touristique du royaume, avec 4,45 millions de visiteurs, devant la Malaisie (3,45 millions), l’Inde (2,07 millions), la Russie (1,57 million) et la République de Corée (environ un million).

Du 15 au 21 novembre, la Thaïlande a accueilli 679 062 visiteurs étrangers, soit une hausse de 2,34 % par rapport à la semaine précédente, avec une moyenne d’environ 97 000 arrivées par jour. Les marchés de court-courrier ont représenté 370 775 visiteurs (+0,35 %), contre 308 287 pour les marchés de long-courrier (+4,85 %).

Parmi les marchés de court-courrier, les arrivées en provenance d’Inde ont progressé, portées par les déplacements précédant la fête de Guru Nanak Jayanti, célébrée le 24 novembre, ainsi que par l’augmentation du nombre de vols. À l’inverse, les arrivées de visiteurs malaisiens ont diminué en raison des préoccupations liées aux inondations et aux alertes aux crues dans le sud de la Thaïlande. Le marché chinois a également accusé un recul, dans un contexte de réduction du nombre de vols en novembre et décembre.

Sur les marchés de long-courrier, certains signes d’amélioration ont été observés. Du 1er au 21 novembre, les arrivées françaises ont diminué de 0,73 % sur un an, contre une baisse de 6,32 % en octobre. Les visiteurs allemands ont, pour leur part, augmenté de 2,17 %, après un recul de 6,61 % le mois précédent.

La fréquentation touristique devrait poursuivre sa progression dans les prochaines semaines, soutenue par le début des vacances d’hiver sur les marchés de long-courrier et les déplacements liés à la fête de Guru Nanak Jayanti en Inde. Cette dynamique pourrait toutefois être freinée par la conjoncture économique, le niveau de confiance des consommateurs, le coût des billets d’avion et les inquiétudes suscitées par les inondations dans le sud du pays.-VNA