

Hanoï, 27 novembre (VNA) – Le ministère singapourien de l'Énergie, du Commerce et de l'Industrie a relevé, le 24 novembre, sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour 2026, la portant à environ 6 % – contre une estimation précédente située entre 4,5 % et 5,5 % –, rapportent les médias locaux.



Pour 2027, la croissance du PIB de Singapour devrait se situer dans une fourchette de 2,5 % à 4,5 %, a indiqué le ministère.



L'économie singapourienne a enregistré une croissance annuelle de 6,1 % au troisième trimestre, marquant un léger ralentissement par rapport à la progression de 6,4 % observée au trimestre précédent, a précisé le ministère.



Cette croissance a été portée par les secteurs du commerce de gros, de l'industrie manufacturière, ainsi que de la finance et des assurances. Le ministère a souligné qu'une forte demande liée à l'intelligence artificielle (IA) a stimulé la croissance dans le segment des machines, équipements et fournitures (au sein du commerce de gros), ainsi que dans les filières de l'électronique et de l'ingénierie de précision (au sein du secteur manufacturier).- VNA



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