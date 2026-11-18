Jakarta (VNA) - Un an après l’adhésion du Timor-Leste, l’ASEAN entend renforcer sa cohésion, réduire les écarts de développement et consolider son rôle central dans la région, a déclaré son secrétaire général, Kao Kim Hourn, dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne diInformation (VNA).

Le 49e Sommet de l'ASEAN coïncide avec le premier anniversaire de l'adhésion officielle du Timor-Leste, devenu le 11e membre de l'organisation le 26 octobre 2025. Cette étape marque l'aboutissement de l'élargissement de l'ASEAN aux onze pays d'Asie du Sud-Est.

Selon Kao Kim Hourn, cette adhésion constitue un événement historique, concrétisant l'aspiration des générations fondatrices à bâtir une Asie du Sud-Est unie, inclusive et solidaire. Le nouvel emblème et le drapeau de l'ASEAN représentent désormais onze épis de riz réunis dans un cercle, symbolisant les onze États membres. Leurs couleurs, inspirées des armoiries nationales des pays membres, illustrent la diversité au sein d'une communauté unie.

La formule « Un emblème, un drapeau, onze épis de riz » traduit cette évolution tout en réaffirmant les principes fondamentaux de l'organisation : souveraineté, non-ingérence, consensus et avantages mutuels. L'élargissement démontre ainsi la capacité de l'ASEAN à accueillir de nouveaux membres sans renoncer aux valeurs qui fondent son identité depuis près de 60 ans.

La communauté à onze ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans le commerce, l'investissement, le tourisme, la connectivité, l'éducation, la santé, la lutte contre le changement climatique et les échanges entre les populations. Le Timor-Leste pourra participer davantage aux initiatives économiques régionales, aux projets de connectivité et aux programmes de renforcement des capacités. Les membres actuels bénéficieront, quant à eux, d'un espace géographique et démographique élargi et de perspectives plus diversifiées dans l'élaboration de positions communes.

Les trois piliers de la Communauté de l'ASEAN – politique et sécurité, économie, et culture et société – pourront également être développés plus pleinement dans toute la région. Chaque pays membre doit disposer d'une place, d'une voix et de responsabilités dans la défense des intérêts communs.

Pour Kao Kim Hourn, l’adhésion du Timor-Leste renforce également le rôle central de l’ASEAN dans les relations régionales et la coopération avec ses partenaires extérieurs. Ce rôle repose sur la solidarité entre les membres et leur capacité à régler pacifiquement leurs divergences et leurs différends. Le caractère inclusif et ouvert de l’organisation, ainsi que son mode de décision fondé sur le consensus, en font une plateforme majeure de dialogue et de coopération, notamment dans le cadre du Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) et des accords de libre-échange centrés sur l’ASEAN.

À l’approche du 60e anniversaire de l’organisation et de la mise en œuvre de la Vision de l’ASEAN 2045, intitulée « Notre avenir commun », le secrétaire général appelle à bâtir une communauté résiliente, innovante, dynamique, inclusive et centrée sur les populations.

Pour y parvenir, les onze pays doivent renforcer leur coordination, réduire les écarts de développement, accroître leurs capacités à relever les nouveaux défis et développer les connexions physiques et numériques, afin que les bénéfices de l’intégration profitent au plus grand nombre.

L'intégration économique doit être approfondie pour permettre aux entreprises et aux travailleurs des onze pays de participer davantage aux chaînes de valeur régionales. L'ASEAN doit également accélérer les projets de connectivité pour réduire les coûts de déplacement et de transport, renforcer les liens entre les populations et mieux faire face aux perturbations.

La coopération dans la lutte contre le changement climatique, la gestion des catastrophes naturelles et le développement durable doit également être renforcée. Le secrétaire général de l’ASEAN a par ailleurs souligné l'importance d'investir dans les générations futures à travers l'éducation, le développement des compétences et les échanges entre les populations, afin de consolider leur sentiment d'appartenance à la communauté régionale.

Ces priorités doivent se traduire par des actions concrètes et des améliorations tangibles dans la vie des populations, a-t-il souligné, estimant que l'élargissement de l'ASEAN impliquait une responsabilité accrue pour transformer la solidarité en résultats.

Dans son message aux États membres et aux populations de la région, il a reconnu que l’ASEAN serait confrontée à de nombreux défis. Toutefois, près de six décennies d’histoire montrent que des efforts collectifs constants permettent de surmonter les différences et d’accomplir des progrès concrets.

Avec l’engagement de ses membres et le soutien de ses partenaires, l’ASEAN entend poursuivre la construction d’une communauté à onze, unie, résiliente, dynamique et inclusive, au bénéfice des populations d’Asie du Sud-Est et des générations futures. -VNA