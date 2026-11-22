Jakarta (VNA) – Les secours indonésiens recherchaient activement, le 22 novembre, 40 personnes portées disparues après un incendie dans une usine de confiserie et de produits sucrés à l’ouest de Jakarta, la capitale indonésienne. Au moins quatre personnes ont également été blessées.



Selon les services locaux de recherche et de sauvetage, l’incendie s’est déclaré dans l’après-midi du 21 novembre à l’usine Fonusa Agung Mulia, située dans le district de Serang, à environ 50 km de Jakarta.



Le 22 novembre, plusieurs parties de l’usine étaient encore en feu, compliquant les recherches des personnes disparues.



Le responsable des secours Rizky Dwianto a indiqué que 39 personnes restaient introuvables et que quatre autres avaient été blessées.



Les autorités indonésiennes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’incendie. -VNA

