Phnom Penh (VNA) - Des milliers de touristes cambodgiens et étrangers ont afflué le 23 novembre vers le temple d’Angkor Wat, emblème culturel du Cambodge, à l’occasion de la première journée de la traditionnelle Fête de l’Eau (Bon Om Touk). Cette fréquentation a contribué à créer une atmosphère particulièrement animée dans la province de Siem Reap.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Phnom Penh, les visiteurs sont venus admirer ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, découvrir l’architecture khmère ancienne et contempler ses bas-reliefs finement sculptés. Cet afflux de touristes profite également à l’économie locale, en stimulant notamment les secteurs de l’hébergement, du transport et de la restauration.

Dans un communiqué publié le 23 novembre, l’Autorité nationale APSARA (ANA) a annoncé l’achèvement des travaux d’aménagement des infrastructures et des services d’accueil des visiteurs. Elle a également mis en place un nouvel itinéraire de visite au temple de West Mebon, un monument millénaire situé sur une île artificielle au milieu du lac West Baray, dans le complexe d’Angkor.

Édifié au milieu du XIe siècle, ce temple vient de rouvrir ses portes au public après 14 années de restauration. Son accès s'effectue en bateau. Selon Chan Samnang, responsable du Département de la gestion et du développement du tourisme de l’ANA, les aménagements réalisés visent à assurer la sécurité des visiteurs et à faciliter leurs déplacements sur le site.

À Phnom Penh, quelque 160 000 personnes, dont environ 4 000 touristes étrangers, ont fréquenté le quartier piétonnier du centre-ville le 23 novembre. Pour Daw Samphors, porte-parole de l’administration municipale, cette forte mobilisation témoigne de l’esprit de solidarité de la population et de son attachement à la préservation des traditions culturelles khmères.

La Fête de l’Eau se tient cette année du 23 au 25 novembre dans les différentes provinces et villes du pays. Toutefois, les principales festivités, initialement prévues sur les rives du Tonlé Sap, devant le Palais royal à Phnom Penh, ont été suspendues. Le gouvernement a néanmoins autorisé les autorités locales à organiser des activités commémoratives adaptées aux réalités de chaque territoire, tout en maintenant les trois jours de congé accordés aux fonctionnaires et aux salariés du secteur privé.

Marquant la fin de la saison des pluies, la Fête de l’Eau est une occasion pour les Cambodgiens d’exprimer leur gratitude envers l’eau et la nature, de souhaiter de bonnes récoltes et de célébrer les traditions culturelles du pays. -VNA