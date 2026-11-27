Singapour (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail à Singapour, une délégation de haut niveau de la Cour populaire suprême du Vietnam, conduite par son président, Nguyen Van Quang, a participé, le 26 novembre, à une séance de travail avec des experts internationaux, en présentiel et par visioconférence, consacrée à la création et au fonctionnement d’un tribunal spécialisé au sein du Centre financier international du Vietnam.



La délégation a rencontré Francis Xavier, avocat principal du cabinet Rajah & Tann LLP, ainsi qu’un groupe d’experts internationaux possédant une vaste expérience des juridictions spécialisées au sein des centres financiers internationaux.



Les échanges ont notamment porté sur le processus de création et le fonctionnement du Centre financier international dans les villes de Hô Chi Minh-Ville et de Da Nang, ainsi que sur les préparatifs en vue de la mise en place de son tribunal spécialisé.



Les discussions ont également abordé plusieurs questions essentielles, notamment les procédures contentieuses, l’indépendance et les compétences de cette juridiction, ses relations avec l’arbitrage, le déroulement des procédures judiciaires et les règles de procédure qui pourraient lui être applicables. Les participants ont par ailleurs échangé sur les règles de déontologie, la création d’un conseil consultatif, la mise en place de structures d’appui, ainsi que les salaires et les rémunérations des juges et du personnel de cette juridiction.- VNA



Le président de la Cour populaire suprême, Nguyen Van Quang, a salué la qualité des échanges et les contributions des experts internationaux. Il les a invités à participer au colloque international intitulé « Création d’un tribunal spécialisé au sein du Centre financier international du Vietnam », prévu en janvier 2027 à Hanoï. Il les a également encouragés à contribuer à l’élaboration du programme et à la préparation de cet événement, ainsi qu’à y présenter des communications.



Le même jour, Nguyen Van Quang a rencontré un groupe de stagiaires de la Cour populaire suprême actuellement en formation auprès de la Cour commerciale internationale de Singapour. Après avoir pris connaissance de leur rapport sur les résultats de leurs recherches et de leur formation, il leur a donné des orientations et les a encouragés à poursuivre leurs efforts afin de tirer le meilleur parti de leur stage à Singapour.



Le 27 novembre, la délégation participera à la cérémonie marquant le bicentenaire de la création du système judiciaire de Singapour, qui se tiendra au siège de la Cour suprême de Singapour. -VNA