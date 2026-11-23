



Bruxelles (VNA) – L’Union européenne (UE) et l’Indonésie ont signé, le 21 novembre, l’Accord de partenariat économique global (CEPA) et l’Accord de protection des investissements (IPA), mettant ainsi fin à près d’une décennie de négociations. Cette signature marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification des partenariats commerciaux de l’UE dans la région indo-pacifique, dans un contexte d’incertitudes croissantes sur le commerce mondial.



Selon la Commission européenne (CE), le CEPA permettra de renforcer les relations économiques avec l’une des principales économies de la région et d’ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises européennes sur le marché indonésien, qui compte 280 millions d’habitants. L’accord prévoit la suppression de 98,5 % des lignes tarifaires, ce qui permettra aux exportateurs européens d’économiser environ 650 millions d’euros de droits de douane par an. L’IPA vise, quant à lui, à stimuler les investissements bilatéraux et à protéger les investisseurs européens contre toute discrimination injustifiée.



Le CEPA facilitera notamment l’accès des entreprises européennes au marché indonésien des services, en particulier dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications, et améliorera les conditions d’investissement dans des domaines prioritaires tels que les véhicules électriques, les énergies renouvelables et l’électronique. Les procédures douanières seront simplifiées et les droits de douane actuels considérablement réduits, jusqu’à 50 % pour les automobiles, 25 % pour les produits chimiques et 15 % pour les machines et les produits pharmaceutiques. La protection des droits de propriété intellectuelle européens, notamment des marques, sera également renforcée.



Le secteur agroalimentaire européen devrait compter parmi les principaux bénéficiaires de l’accord. En 2025, les exportations agricoles et alimentaires de l’UE vers l’Indonésie ont atteint 960 millions d’euros. Le CEPA prévoit la suppression des droits de douane sur plusieurs produits d’exportation phares de l’UE, notamment les produits alimentaires transformés, la plupart des produits laitiers ainsi que les viandes de volaille et de bœuf. L’Indonésie s’engage également à protéger 221 indications géographiques de l’UE, dont le roquefort français et l’huile d’olive de Kalamata grecque. Toutefois, l’accord ne prévoit aucune ouverture supplémentaire du marché européen pour les produits agricoles sensibles tels que le riz, le sucre, les œufs, les bananes fraîches et l’éthanol.



La sécurisation des approvisionnements en matières premières constitue un autre axe stratégique de l’accord. L’Indonésie, premier producteur mondial de plusieurs matières premières essentielles, dont le nickel et le cobalt, joue un rôle important dans les transitions verte et numérique. Selon la CE, l’accord offrira aux industriels européens un accès plus stable et prévisible à ces ressources et renforcera la résilience des chaînes d’approvisionnement stratégiques face aux chocs économiques et géopolitiques. Il prévoit également des quotas d’exportation en franchise de droits pour l’huile de palme brute et l’huile de palmiste. L’Indonésie s’engage par ailleurs à évaluer les incidences environnementales des projets miniers.



En matière de développement durable, l’accord comporte des engagements contraignants concernant la protection de l’environnement, le climat, les droits des travailleurs et l’autonomisation des femmes. Les deux parties s’engagent notamment à respecter l’Accord de Paris sur le climat et les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT). Un protocole spécifique sur l’huile de palme vise à promouvoir des échanges commerciaux durables.



Les négociations entre l’UE et l’Indonésie ont été lancées en juillet 2016 et achevées en septembre 2025. Le 18 novembre dernier, le Conseil de l’UE a autorisé la signature et l’application provisoire des accords. Après leur signature, les textes seront soumis à l’approbation du Parlement européen. L’Indonésie ambitionne de mettre pleinement en œuvre le CEPA au premier trimestre 2027.



Au sein de l’ASEAN, l’UE a déjà conclu des accords de libre-échange avec Singapour et le Vietnam. Elle négocie actuellement avec la Thaïlande et a annoncé, en octobre 2026, être parvenue à un accord de principe avec les Philippines.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà