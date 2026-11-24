Singapour (VNA) - Le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, a déclaré le 24 novembre que son pays travaillait en étroite collaboration avec les États-Unis pour empêcher que son territoire ne serve de plateforme de transit à des entreprises cherchant à acheminer des semi-conducteurs américains de pointe vers des marchés tiers.

Singapour poursuit parallèlement ses investigations sur Megaspeed International, une société spécialisée dans les services de cloud computing, soupçonnée d’avoir enfreint les règles encadrant l’exportation de puces destinées à l’intelligence artificielle (IA).

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue australien Anthony Albanese, à Canberra, dans le cadre de sa visite officielle en Australie, Lawrence Wong a indiqué que Singapour cherche à déterminer si des entreprises utilisent son territoire comme plateforme de transit pour acheminer des puces avancées vers d’autres marchés, afin de vérifier le respect de la législation singapourienne. Il a souligné que Singapour partageait étroitement des informations avec les autorités américaines et travaillait à la mise en place de mécanismes facilitant l’application de la législation américaine.

Concernant Megaspeed, basée à Singapour et partenaire de Nvidia, le chef du gouvernement a précisé que les États-Unis poursuivaient leur enquête, tandis que Singapour s’attachait à vérifier si l’entreprise avait enfreint ses propres lois.

Ces enquêtes s'inscrivent dans le contexte du durcissement des contrôles américains sur les exportations de puces d'IA de pointe, les États-Unis cherchant à empêcher leur transfert vers des destinations non autorisées. Selon les autorités américaines, des enquêteurs des deux pays ont inspecté les locaux de Megaspeed en juin 2025 afin de vérifier la destination finale de ses produits technologiques. En mai de la même année, les autorités américaines avaient demandé à Nvidia de leur fournir des documents concernant ses ventes directes ou indirectes à cette société. Le fabricant américain avait ensuite inscrit Megaspeed sur sa liste de clients interdits.

Le 23 novembre, le Département américain du Commerce a ajouté Megaspeed et six entreprises liées à sa liste de contrôle des exportations, estimant que leurs activités étaient contraires aux intérêts de sécurité nationale ou à la politique étrangère des États-Unis. Il a également inscrit sur cette liste Apex Enterprise Solutions, une société basée à Singapour et appartenant au groupe chinois Alibaba.

Alibaba a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait détourné des puces informatiques de pointe soumises à des restrictions à l'exportation. Le groupe a annoncé qu'il prendrait les mesures juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et préserver sa réputation. -VNA