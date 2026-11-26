Hanoï, 26 novembre (VNA) – La police de Hanoï interdira ou restreindra temporairement la circulation sur plusieurs axes routiers les 27 et 28 novembre afin de garantir la sécurité et la fluidité du trafic à l’occasion de deux sommets internationaux.
Plus précisément, le 12e Sommet Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et le 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS) se tiendront au Centre national des conférences, situé sur le boulevard Thang Long, dans le quartier de Tu Liem.
Selon la police de la circulation de Hanoï, relevant du Département municipal de la sécurité publique, les restrictions seront appliquées de 6h00 à 20h00 durant ces deux journées. Les camions dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à 1,5 tonne, ainsi que les véhicules de transport de passagers de 16 places ou plus, seront temporairement interdits de circulation. Les autres véhicules seront soumis à des restrictions sur les axes concernés.
Les axes concernés comprennent les rues Kim Ma, Nguyen Chi Thanh, Tran Duy Hung, Pham Hung (sur le tronçon reliant Me Tri au boulevard Thang Long), Do Duc Duc et Mieu Dam, la section surélevée de la troisième rocade (Ring Road 3, entre Ho Tung Mau et le pont Thanh Tri, dans les deux sens), ainsi que la voie de service longeant le boulevard Thang Long (entre Pham Hung et le passage supérieur de la route provinciale 70).
Des dérogations sont prévues pour les autobus, les véhicules de collecte des déchets et d’intervention d’urgence, les véhicules munis d’un badge officiel de sécurité, ceux des forces de police et de l’armée, ainsi que les autres véhicules prioritaires conformément à la loi.
La police de la circulation mettra en place des itinéraires de déviation afin de contourner les zones soumises à des restrictions. Les véhicules en provenance des provinces et villes de l’est, notamment Hai Phong, Hung Yen et Bac Ninh, et à destination des localités du nord, de l’ouest et du nord-ouest, telles que Phu Tho, Thai Nguyen et Tuyen Quang, sont invités à emprunter le pont Thanh Tri, l’autoroute Hanoï-Bac Giang et la route nationale 18. Le même itinéraire est recommandé dans le sens inverse.
Les véhicules à destination de l’ouest et du nord-ouest, notamment de Phu Tho, Son La et Dien Bien, peuvent emprunter l’itinéraire suivant : pont Thanh Tri, rue Do Muoi, Ngoc Hoi, Phan Trong Tue, Cau Buou, Phuc La, Le Trong Tan et route nationale 6.
Les usagers venant de la rue Vo Van Kiet et du pont Thang Long et se dirigeant vers le boulevard Thang Long sont invités à emprunter les voies suivantes : Pham Van Dong, Ho Tung Mau, Cau Dien, route nationale 32 et route provinciale 70.
La police de la circulation de Hanoï recommande aux usagers de la route de planifier leurs déplacements à l’avance, de respecter le Code de la route ainsi que les consignes des agents et de céder sans délai le passage aux convois prioritaires en mission.- VNA
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