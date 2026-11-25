Dien Bien (VNA) – Le Comité populaire de la province de Dien Bien, en collaboration avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) au Vietnam, a organisé le 25 novembre une cérémonie marquant la participation de la province au Mois d’action 2026 pour l’égalité des sexes, la prévention des violences fondées sur le genre et la lutte contre celles-ci.



Déployé à l’échelle nationale du 15 novembre au 15 décembre, ce mois d’action porte à Dien Bien le thème « Autonomisation des filles issues des minorités ethniques à l’ère numérique ».



La cérémonie a été organisée conjointement avec le festival STEM GenAct consacré aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STEM) afin d’encourager la participation, la prise de parole et le leadership des jeunes en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.



Lors de la cérémonie, le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Lo Van Cuong, a souligné que dans le cadre de la Stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour la période 2021-2030, Dien Bien avait progressivement intégré ces objectifs dans son développement économique et social. La province s’attache notamment à soutenir le développement des moyens de subsistance, à venir en aide aux femmes et aux enfants en difficulté, ainsi qu’à prévenir les violences domestiques, la traite des êtres humains et les violences faites aux enfants.



Afin d’obtenir des résultats concrets, Lo Van Cuong a demandé aux services, organismes et autorités locales d’élargir les possibilités de formation professionnelle, d’emploi et de développement des moyens de subsistance pour les femmes, de renforcer au niveau local les capacités de prévention et de détection des violences ainsi que d’aide aux victimes, et d’intensifier les activités d’information destinées aux différents groupes de population.



Il a également appelé le secteur de l’éducation à offrir aux élèves davantage d’occasions de découvrir les sciences et les technologies et de bénéficier d’une orientation professionnelle adaptée à leurs aptitudes.





Caroline T. Nyamayemombe, représentante d’ONU Femmes au Vietnam. Photo: VNA

De son côté, Caroline T. Nyamayemombe, représentante d’ONU Femmes au Vietnam, a salué les efforts de Dien Bien pour mettre en œuvre ses engagements en faveur de l’égalité des sexes et de l’amélioration de la condition des femmes et des filles issues des minorités ethniques. Elle a affirmé qu’ONU Femmes continuerait d’accompagner la province à travers des programmes, des projets et des actions concrètes visant à promouvoir l’égalité des sexes, à prévenir les violences à l’égard des femmes et des filles et, à terme, à y mettre fin.



À la fin de l’année 2025, les 45 communes et quartiers de Dien Bien avaient mis en place des dispositifs de prévention et de lutte contre les violences domestiques. La province comptait plus de 600 clubs pour le développement durable des familles, près de 700 groupes de prévention et de lutte contre les violences domestiques et plus de 800 points d’accueil et de soutien de confiance au sein des communautés locales.



La province organise également des formations destinées à renforcer les compétences des agents publics et des intervenants locaux en matière d’égalité des sexes et de promotion des femmes.



Toutefois, dans les zones reculées et frontalières, l’éloignement géographique et les difficultés d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi limitent encore les perspectives de certaines femmes, notamment celles issues des minorités ethniques. Le poids des responsabilités familiales et les stéréotypes liés aux métiers peuvent également restreindre les choix des femmes et des filles. – VNA