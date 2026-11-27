Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a présenté mercredi matin ses condoléances aux proches de la victime décédée et exprimé sa sympathie aux blessés d’une explosion soupçonnée d’être due au gaz survenue dans la rue Nguyên Van Tuyêt, à Hanoi, exhortant les autorités locales à reloger d’urgence les sinistrés et à renforcer la prévention des incendies dans les zones résidentielles.

La veille, après cette explosion survenue au matin du 24 novembre 2026 dans la rue Nguyên Van Tuyêt, dans l’arrondissement de Dông Da, qui a fait sept morts et neuf blessés, le Premier ministre Lê Minh Hung s’était rendu à l’Hôpital général Saint-Paul et à l’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi pour soutenir les blessés et exprimer sa compassion aux proches des victimes.

Le chef du gouvernement était accompagné du secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Trân Duc Thang, du président du Comité populaire de la ville, Vu Dai Thang, et de la ministre de la Santé, Dào Hông Lan.

Aux termes d’une directive officielle signée le 24 novembre par le vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoi, Dô Anh Tuân, le directeur du Département de la sécurité publique de Hanoi et le président du Comité populaire du quartier de Dông Da ont été chargés de remédier aux conséquences de l’incident, d’en déterminer les causes et d’établir les responsabilités.

Dans le même temps, le Département municipal de la construction coordonnera avec le Comité populaire du quartier de Dông Da l’évacuation et l’hébergement provisoire de plus d’une centaine de familles touchées au sein du complexe de relogement de Thuong Thanh, sur la route Ly Son, dans le quartier de Viêt Hung.

Alors que les autorités et les secours à Hanoi s’emploient à soigner les victimes, à réparer les dégâts et à déterminer les causes exactes de la déflagration, de nombreux internautes ont déjà instauré un véritable «tribunal en ligne» sur les réseaux sociaux pour incriminer les cuisinières à gaz.

Si les risques d’incendie et d’explosion liés à l’usage du gaz sont bien réels, cette énergie demeure toutefois incontournable dans la vie moderne à travers le monde. De tels accidents peuvent ainsi être largement évités grâce au strict respect des normes de sécurité.

Selon les données compilées par Worldometer, la demande mondiale de gaz naturel a atteint un niveau record de plus de 4.200 milliards de mètres cubes en 2025. Cinq pays concentrent à eux seuls 53,4% de la consommation mondiale : les États-Unis (22,1%), la Russie (11,8%), la Chine (10%), l’Iran (6,2%) et le Canada (3,3%).

La cuisson au gaz reste largement répandue à travers le monde, notamment en Asie, de la Chine au Japon en passant par l’Asie du Sud-Est.

Au Vietnam, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) domestique reste largement utilisé pour la cuisine dans de nombreux foyers et restaurants, tandis qu’une transition s’opère vers les plaques électriques et à induction dans les grandes villes.

Prisées pour leur efficacité thermique immédiate, leur polyvalence culinaire et leur compatibilité avec tous les ustensiles, les cuisinières à gaz se distinguent également par un faible coût d’acquisition, une grande longévité, une réparation aisée et un fonctionnement indépendant des coupures d’électricité.

Par ailleurs, la prévention des risques est facilitée par l’odeur caractéristique du gaz, qui permet de détecter rapidement toute fuite, ainsi que par les capteurs d’arrêt automatique intégrés aux modèles récents en cas d’extinction de la flamme.

Selon le Département de la police de prévention, de lutte contre l’incendie et de sauvetage (ministère de la Sécurité publique), les bouteilles de gaz conformes sont fabriquées en acier résistant et n’explosent pas spontanément dans des conditions normales d’utilisation.

La majorité des incendies et explosions proviennent de négligences ou d’imprudences, telles que l’oubli de fermer le robinet, une fuite de gaz après l’extinction de la flamme, l’emploi de matériel défectueux ou de bouteilles reconditionnées non conformes, ainsi que l’absence de vérification des tuyaux, exposés aux fissures ou aux morsures de rongeurs.

La police aide les habitants à évacuer le secteur touché par l’explosion survenue dans la rue Nguyên Van Tuyêt, à Hanoi. Photo: VNA

Les consignes de sécurité recommandent de placer la bouteille à la verticale dans un espace ventilé, loin des caves ou des cavités fermées, de maintenir une distance d’au moins 1 à 1,5 mètre entre la cuisinière et la bouteille ou d’installer une cloison, et de laisser un espace d’au moins 15 à 20 centimètres par rapport au mur.

Les autorités rappellent également de surveiller la cuisson, d’aérer ou d’actionner la ventilation, de contrôler les flexibles et de fermer le robinet après usage. En cas d’odeur de gaz, il convient de couper l’alimentation si cela peut se faire sans danger, d’ouvrir les issues pour aérer, d’éviter strictement tout interrupteur ou source d’étincelle et d’évacuer immédiatement les personnes présentes.

Au Vietnam, l’utilisation des cuisinières à gaz et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) fait l’objet d’un encadrement strict. Les autorités appliquent un ensemble rigoureux de normes techniques, de règles de sécurité incendie ainsi qu’une législation spécifique régissant le commerce et l’importation de ces équipements.

Les établissements de restauration dotés d’installations industrielles ou de multiples bouteilles de gaz sont soumis à des contrôles encore plus sévères. Ils doivent notamment impérativement respecter la norme nationale de conception TCVN 7441:2004 relative aux systèmes d’approvisionnement en GPL, en plus des exigences renforcées en matière de prévention des incendies.

Cependant, au-delà des contrôles menés par les autorités, l’application effective de la réglementation exige l’implication des commerçants, des usagers et de l’ensemble de la société, selon le principe que «la sécurité de tous garantit celle de chacun». Cette mobilisation collective passe notamment par le signalement et la dénonciation des infractions par le voisinage.

À la suite de l’explosion dans la rue Nguyên Van Tuyêt, l’élan de solidarité s’est accompagné sur les réseaux sociaux d’agissements jugés choquants, susceptibles d’entraver les opérations de secours et de règlement des conséquences. Des comptes hostiles ont saisi l’événement pour déformer la situation du pays, attaquer les autorités et exagérer l’ampleur des dégâts, tout en passant sous silence les efforts déployés sur le terrain.

Parallèlement, d’autres internautes ont diffusé de fausses informations, monté des images et gonflé le bilan des victimes afin de susciter de l’engagement et de semer la confusion. Certains ont également cherché à tirer profit du drame en faisant la promotion de «dispositifs de sécurité pour bonbonnes de gaz» d’origine douteuse ou en usurpant l’identité de proches des victimes pour détourner des dons caritatifs.

Le du Département de la sécurité publique de Hanoi a appelé les internautes à ne suivre et partager que les informations issues des médias officiels, des autorités compétentes et du Comité populaire de la ville, tout en s’abstenant de diffuser des photos ou vidéos sensibles montrant les victimes.

Il convient de distinguer un incident isolé d’interprétations transformées en problème de fond, aucune leçon exacte ne pouvant être tirée tant que la cause officielle n’est pas établie. Le calme, le soutien aux familles des victimes, la mobilisation pour surmonter les conséquences et la vigilance face aux fausses informations s’avèrent ainsi prioritaires. – VNA