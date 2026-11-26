Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien a publié le décret n° 411/2026/NĐ-CP, qui fixe les conditions et les qualifications requises des étrangers appelés à exercer des fonctions de direction, d’enseignement, de recherche scientifique et d’échange académique au sein des établissements d’enseignement au Vietnam.

Signé le 13 novembre 2026 par le vice-Premier ministre Le Tien Chau, au nom du gouvernement, ce texte comprend cinq chapitres et 23 articles. Il définit les conditions d’accès à ces fonctions, les qualifications professionnelles exigées, les activités et missions correspondantes ainsi que les modalités d’exercice. Il précise également les conditions générales de recrutement, les règles de conclusion des contrats, les exigences en matière d’emploi et de gestion professionnelle des étrangers, ainsi que les droits et obligations de ces derniers, des établissements d’enseignement et des organismes concernés.

Le texte s’applique à l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment les structures préscolaires, les établissements d’enseignement général, les centres d’éducation permanente, les établissements de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, ainsi que les établissements à capitaux étrangers et les écoles spécialisées.

Des conditions générales pour les professionnels étrangers

Selon le décret, les étrangers souhaitant travailler dans les établissements d’enseignement doivent remplir les conditions générales fixées par le texte et satisfaire aux exigences propres à leur poste, conformément à la législation vietnamienne relative à l’emploi de travailleurs étrangers.

Ceux qui exercent des activités d’enseignement doivent également répondre aux conditions et critères prévus par le décret, la Loi sur les enseignants et les autres textes juridiques concernés.

Ne peuvent être recrutées les personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercer une profession, d’occuper un poste ou d’effectuer des activités professionnelles en vertu d’une décision judiciaire ou d’une autorité compétente. Les postes relevant de domaines dans lesquels l’emploi de ressortissants étrangers est interdit ou limité pour des raisons de défense, de sécurité nationale, de protection des secrets d’État, de cybersécurité ou de protection des données personnelles leur sont également inaccessibles.

Le texte accorde par ailleurs la priorité aux candidats maîtrisant le vietnamien ou titulaires d'un certificat attestant d'un niveau au moins égal à 2 sur 6 selon le Cadre de compétence en vietnamien destiné aux étrangers. La connaissance de la culture et des coutumes vietnamiennes constitue également un critère privilégié.

Des qualifications adaptées à chaque niveau d’enseignement

Dans les établissements préscolaires, les étrangers occupant des postes de direction doivent être titulaires d’un diplôme universitaire au minimum en gestion de l’éducation ou dans une discipline adaptée au poste, et justifier d’au moins deux ans d’expérience dans la gestion d’établissements préscolaires. Les titulaires d’un doctorat, d’un titre de professeur ou de professeur associé, ou encore du titre d’académicien, peuvent également prétendre à ces fonctions.

Pour enseigner et organiser des activités éducatives auprès des enfants, ils doivent posséder au minimum un diplôme de niveau collégial dans le domaine de l’éducation préscolaire ou une discipline pertinente, ainsi qu’au moins deux ans d’expérience professionnelle. Les titulaires des titres universitaires et académiques précités sont également éligibles.

Dans les établissements d’enseignement général, les responsables étrangers doivent être titulaires d’un diplôme universitaire au minimum en gestion de l’éducation ou dans une discipline adaptée et justifier de deux ans d’expérience dans la gestion d’un établissement scolaire. Les titulaires d’un doctorat ou des titres académiques reconnus peuvent également occuper ces fonctions.

Les enseignants étrangers doivent posséder un diplôme universitaire dans une discipline correspondant à la matière enseignée, ainsi qu’un certificat de pédagogie ou au moins deux ans d’expérience dans l’enseignement.

Les locuteurs natifs recrutés pour enseigner une langue étrangère doivent être titulaires d'un diplôme universitaire au minimum et d'un certificat d'enseignement de la langue concernée ou d'une autre certification internationale reconnue par le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation.

Enfin, les étrangers qui utilisent une langue étrangère dans le cadre de leurs fonctions doivent justifier d'un niveau minimal B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Cette exigence ne s'applique toutefois pas aux locuteurs natifs ni aux personnes ayant suivi à temps plein des études universitaires, de master ou de doctorat à l'étranger dans la langue concernée.

Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2027. -VNA