Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 25 novembre après-midi, la réunion consacrée à la mise en œuvre des lois et résolutions adoptées récemment par l’Assemblée nationale (depuis sa première session extraordinaire de la 16e législature) ainsi qu’aux résultats du réexamen global et aux solutions visant à traiter de manière globale le système des textes juridiques.

Les participants ont examiné et convenu de la liste des textes d’application relevant de la compétence du gouvernement et des ministères et secteurs, tout en discutant des modalités et du calendrier de leur élaboration afin d'en garantir la qualité et le respect des délais.

Prenant la parole, le Premier ministre a souligné la nécessité de publier tous les textes détaillant les modalités d'application afin de mettre effectivement en œuvre les lois et résolutions et de les faire entrer dans la vie quotidienne.

Il a salué les progrès réalisés dans la préparation de leur mise en œuvre, notamment une meilleure anticipation, le respect des délais et l'amélioration de la qualité. Il a également apprécié la coordination plus étroite entre les organes gouvernementaux et ceux de l'Assemblée nationale, ainsi que leur volonté d'écouter, d'examiner et de répondre aux observations formulées.

Concernant les orientations pour la période à venir, le chef du gouvernement a exigé que les lois et résolutions adoptées soient appliquées rapidement, de manière cohérente et efficace. Il a souligné la nécessité d'associer étroitement l'élaboration des textes juridiques à leur mise en œuvre, afin de lever les obstacles et de transformer les résultats de l'amélioration institutionnelle en moteur du développement.

Il a chargé les vice-Premiers ministres de diriger directement les travaux dans leurs domaines respectifs, en accordant une attention particulière aux textes dont l'entrée en vigueur est imminente, susceptibles de subir des retards ou faisant encore l'objet de divergences entre ministères et organismes. Les ministres et responsables des organismes concernés devront répondre devant le gouvernement et le Premier ministre des délais, du contenu et de la qualité des textes relevant de leur compétence.

S'agissant des 25 textes à publier prochainement, dont trois devant entrer en vigueur le 1er décembre 2026, quatre le 1er janvier 2027, 17 le 1er mars 2027 et un le 1er juillet 2027, il a demandé aux ministres et responsables concernés de suivre étroitement le calendrier et de garantir la qualité de leur élaboration.

Il a également exigé que, dès le 25 novembre 2026, soit achevé le réexamen et l'actualisation de la liste des textes d'application des lois et résolutions adoptées, en vue de sa transmission au ministère de la Justice. Cette liste devra préciser les dispositions concernées, les compétences de publication, les organismes responsables, les délais de soumission et les dates d'entrée en vigueur.

La réunion consacrée à la mise en œuvre des lois et résolutions adoptées récemment par l’Assemblée nationale ainsi qu’aux résultats du réexamen global et aux solutions visant à traiter de manière globale le système des textes juridiques. Photo : VNA

Le Minh Hung a insisté sur la nécessité de garantir la qualité dès la phase préparatoire, de tirer parti des résultats des recherches menées lors de l'élaboration des lois et de limiter la publication de textes dispersés ou redondants. Il a notamment préconisé, dans la mesure du possible, qu'une seule loi fasse l'objet d'un seul texte d'application.

Il a également demandé de préparer de manière coordonnée les conditions nécessaires à l'application des textes. Les difficultés rencontrées sur le terrain doivent être prises en charge rapidement.

Enfin, le Premier ministre a chargé le ministère de la Justice de coordonner avec les ministères et organismes concernés la finalisation urgente de la liste des organismes responsables de l'élaboration des textes d'application des lois et résolutions adoptées, afin de la soumettre au Premier ministre pour décision.

Le Bureau du gouvernement poursuivra l'actualisation de l'avancement des travaux, le suivi et l'accélération du traitement des dossiers soumis par les ministères. En cas de divergences persistantes dans les dossiers présentés, il devra en rendre compte immédiatement au vice-Premier ministre compétent afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires. - VNA