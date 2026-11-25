Hanoï (VNA) - Le 25 novembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu l’ambassadeur du Royaume du Bhoutan au Vietnam, Kinzang Dorji, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat.

Il a salué et hautement apprécié les contributions positives de l’ambassadeur au renforcement et à l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Bhoutan. Il a notamment souligné le rôle de ce dernier dans l’organisation réussie de la visite d’État au Vietnam du Roi et de la Reine du Bhoutan en août 2025, un événement historique ayant marqué une étape importante dans les relations bilatérales.

Le dirigeant vietnamien a également salué la politique de développement du Bhoutan, qui associe croissance économique et développement humain, prend le bonheur de la population comme indicateur de référence, tout en préservant la culture et en protégeant l’environnement. Ces orientations sont également en phase avec celles du Vietnam et constituent une base favorable à la valorisation des potentiels de coopération entre les deux pays.

Le dirigeant To Lam a proposé aux deux parties de renforcer les échanges à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, d’établir prochainement un mécanisme de consultations bilatérales et de mettre en œuvre efficacement le mémorandum d’accord sur le cadre de coopération entre les deux gouvernements, signé en août 2025. Il a également appelé à poursuivre les échanges et les négociations en vue de la signature d’accords spécifiques servant de cadre à la coopération bilatérale.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à fournir au Bhoutan les produits dont ce pays a besoin, notamment des produits alimentaires, des biens de consommation et des matériaux de construction, tout en encourageant les entreprises vietnamiennes à investir au Bhoutan. Il a par ailleurs proposé de renforcer le partage d'expériences en matière de développement durable et la coopération dans les domaines des énergies propres, de l'industrie verte, de l'agriculture intelligente de haute technologie, du tourisme spirituel et des échanges entre les populations.

Réaffirmant la disponibilité du Vietnam à jouer un rôle de passerelle pour aider le Bhoutan à élargir ses relations avec les pays de l'ASEAN, le dirigeant vietnamien a souhaité que les deux pays poursuivent leur coordination étroite et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment l'Organisation des Nations unies (ONU), le Mouvement des non-alignés et les forums parlementaires multilatéraux.

De son côté, l'ambassadeur Kinzang Dorji s'est dit honoré d'avoir exercé ses fonctions d'ambassadeur du Bhoutan au Vietnam. Il a transmis les salutations du Roi et de la Reine du Bhoutan au dirigeant To Lam et à son épouse, ainsi que leur invitation officielle à effectuer prochainement une visite d'État au Bhoutan.

Il a salué les réalisations du Vietnam, sa vision de développement et la détermination du Parti et de l'État vietnamiens à faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement. Il s'est déclaré convaincu que, sous la direction du dirigeant To Lam et des autres dirigeants vietnamiens, le Vietnam atteindrait avec succès son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Soulignant que le Bhoutan attachait une grande importance à ses relations d'amitié avec le Vietnam, Kinzang Dorji a exprimé le souhait de voir les deux pays approfondir leur coopération dans les domaines présentant un fort potentiel. Il a affirmé qu'à son retour au pays, dans ses nouvelles fonctions, il continuerait à œuvrer au développement des relations bilatérales, notamment dans le commerce, l'investissement, le tourisme, les échanges culturels et les échanges entre les populations.

Il a également indiqué qu'il encouragerait activement la signature de plusieurs accords de coopération, dont un accord de libre-échange, un accord sur la promotion et la protection des investissements, une convention contre la double imposition et un accord sur le transport aérien.

Le diplomate a enfin proposé aux deux pays d'établir prochainement des représentations consulaires honoraires afin de faciliter les relations entre leurs ministères, secteurs et entreprises. - VNA