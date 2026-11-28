

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a proposé plusieurs initiatives concrètes visant à renforcer la connectivité régionale et à transformer les engagements de coopération en résultats tangibles au service du développement. C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung lors d’une conférence de presse internationale organisée le 28 novembre à Hanoï pour présenter les résultats du 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS).



Répondant aux questions des journalistes sur les contributions du Vietnam et les perspectives de mise en œuvre des engagements pris lors des deux sommets, le ministre Lê Hoài Trung a indiqué qu’en tant que pays hôte et président du mécanisme CLMV, le Vietnam avait activement mené des consultations avec les pays membres et les organisations concernées afin de proposer de grandes orientations de coopération.



Le Vietnam a également contribué à l’élaboration des documents des deux sommets, qui dressent un bilan de la coopération passée et définissent les orientations ainsi que les mesures concrètes pour la période à venir. Il a par ailleurs participé activement aux programmes et projets de coopération entre les pays membres.

Un représentant du magazine Mekong ASEAN pose une question lors de la conférence de presse. Photo : VNA





Parmi les résultats marquants figurent deux initiatives proposées par le Vietnam et adoptées dans le cadre du CLMV : le « Corridor intelligent de ports secs reliant les quatre pays du CLMV » et l’« Itinéraire du patrimoine des quatre pays du CLMV ».



La première initiative vise à mettre en place un modèle de centres intégrés assurant la connexion entre les postes-frontières, les aéroports et les ports maritimes, afin de faciliter les échanges et les activités logistiques. La seconde entend promouvoir la coopération touristique entre les quatre pays en reliant des destinations patrimoniales emblématiques, notamment Bagan au Myanmar, Luang Prabang au Laos et Tràng An au Vietnam.



Selon le ministre, ces deux initiatives répondent aux besoins concrets des pays membres. Elles précisent leurs objectifs, les activités à mener ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre. Les résultats obtenus feront l’objet d’une évaluation au bout d’un an.



Évoquant la position et les contributions du Vietnam au sein de ces mécanismes, le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné que celles-ci reposaient notamment sur la place du pays dans le bassin du Mékong, le dynamisme de son économie et les acquis de son développement, qui contribuent directement aux objectifs communs du CLMV et de l’ACMECS.



Il a rappelé l’importance de ces deux cadres de coopération. L’ACMECS, qui regroupe le Vietnam, le Laos, le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande, compte plus de 250 millions d’habitants, couvre une superficie de plus de 1,9 million de km², représente un PIB supérieur à 1.200 milliards de dollars et des échanges commerciaux proches de 1.500 milliards de dollars. Le CLMV, composé du Vietnam, du Laos, du Cambodge et du Myanmar, s’étend sur environ 1,37 million de km², avec un PIB d’environ 563 milliards de dollars et des échanges commerciaux proches de 900 milliards de dollars.



Le ministre a estimé que les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique constituaient une contribution directe à la croissance commune des deux mécanismes. Les propositions avancées par le Vietnam ont, a-t-il ajouté, reçu le soutien des autres pays membres.



Concernant la mise en œuvre des engagements, Lê Hoài Trung a précisé que les documents adoptés définissaient les objectifs, les contenus et les modalités d’exécution. Sur cette base, chaque gouvernement élaborera des programmes d’action et des plans de mise en œuvre, tout en renforçant la coordination entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales, ainsi qu’entre les pays membres, le Secrétariat de l’ASEAN et les partenaires.



Il a également indiqué qu’un pays membre avait proposé la création d’un Conseil des affaires de l’ACMECS afin de favoriser les échanges entre investisseurs et de renforcer les liens entre les communautés d’entreprises des pays de la sous-région.



S’agissant des bénéfices stratégiques de cette coopération, le ministre a mis en avant trois priorités : préserver un environnement de paix et de stabilité ; promouvoir un développement rapide et durable, en valorisant les sciences et les technologies ainsi que les moteurs de croissance existants et nouveaux ; et améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des populations.



Il a souligné que la coopération ne devait pas se limiter aux engagements des gouvernements, mais mobiliser également les entreprises, les organisations, les milieux scientifiques et les populations, afin de transformer les engagements politiques en ressources concrètes au service du développement de chaque pays et de l’ensemble de la sous-région.- VNA