Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a eu un échange le 28 novembre à Hanoï avec le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, à l’occasion du 12e Sommet Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV).



Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam considérait toujours l’ASEAN comme une priorité stratégique de premier plan et continuerait de contribuer activement et de manière responsable à son processus d’intégration régionale.



Il a invité le secrétaire général et le Secrétariat de l’ASEAN à renforcer leur rôle de coordination, à soutenir la mise en œuvre des initiatives vietnamiennes au sein de l’ASEAN et à œuvrer avec les États membres pour mobiliser davantage de ressources auprès des partenaires en faveur de la coopération sous-régionale et de la réduction des écarts de développement, contribuant ainsi à bâtir une Communauté de l’ASEAN solidaire, résiliente, capable de s’adapter aux changements et de se développer de manière inclusive et durable.



À cette occasion, le Premier ministre a invité Kao Kim Hourn à participer au Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2027, placé sous le thème « Façonner une ASEAN prête pour l’avenir », et à apporter des idées pour mieux articuler les travaux du Forum avec l’agenda commun de l’ASEAN.



Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a félicité le Vietnam pour la tenue réussie du 12e Sommet CLMV et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS).



Impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam et son rayonnement international croissant, il a réaffirmé son soutien au rôle et à la contribution active du pays à l’édification de la Communauté de l’ASEAN, notamment en matière de coopération sous-régionale et de réduction des écarts de développement. – VNA