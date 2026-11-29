Hanoï (VNA) – Le Premier ministre du Vanuatu, Jotham Napat, et son épouse, Lettis Napat, sont arrivés à Hanoï dans la soirée du 29 novembre, entamant une visite officielle au Vietnam du 29 novembre au 4 décembre, à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung.



Ils ont été accueillis à l’aéroport international de Noi Bai par le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Hoang Long et l’ambassadeur du Vietnam en Australie, également accrédité au Vanuatu, Pham Hung Tam.



Le Vietnam et le Vanuatu ont officiellement établi leurs relations diplomatiques en 1982. Partageant des visions communes en matière de paix, de sécurité et de droit international, ainsi que des aspirations au développement durable, les deux pays ont tissé de bons liens d’amitié et de coopération.



Les deux parties maintiennent des échanges de délégations et des contacts à divers niveaux, tout en se coordonnant et en se soutenant mutuellement au sein des forums multilatéraux tels que les Nations unies, le Mouvement des non-alignés et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).



L’éducation constitue un point fort de la coopération bilatérale. Environ 160 étudiants vanuatais poursuivent actuellement leurs études au Vietnam.



La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement offre également de nombreuses possibilités de développement, compte tenu de la forte complémentarité des deux économies.



Il s’agit de la deuxième visite officielle d’un Premier ministre du Vanuatu au Vietnam, après celle de Joe Natuman en 2014. Plus d’une décennie après, cette visite constitue une occasion importante de donner un nouvel élan aux relations bilatérales. – VNA