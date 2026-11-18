Hanoï (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti de la gauche allemande (Die Linke) ont coorganisé le 18 novembre à Hanoï leur 7e Dialogue politique, dans le cadre de la visite de travail au Vietnam (du 16 au 21 novembre 2026) d’une délégation de Die Linke conduite par son vice-président fédéral, le Dr Theo Glauch. La délégation vietnamienne était dirigée par le professeur et Dr Le Van Loi, membre du Comité central du PCV, président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam et vice-président du Conseil théorique central.



Cet événement revêt une signification particulière alors que les deux pays célèbrent le 15e anniversaire de leur Partenariat stratégique (2011-2026). L’Allemagne demeure l’un des principaux partenaires du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam joue un rôle actif dans la promotion de la coopération entre l’Allemagne et l’Asie du Sud-Est. Ce mécanisme de dialogue périodique continue de s’affirmer comme un canal franc d’échanges théoriques et pratiques, renforçant la confiance politique et approfondissant les relations bilatérales.



Dans son allocution d’ouverture, Le Van Loi a relevé que les deux partis partagent des préoccupations communes pour la paix, le progrès social, la protection des travailleurs et le développement durable, face aux mutations mondiales complexes, à l’essor de l’intelligence artificielle et aux défis liés à l’emploi et aux inégalités.



Réaffirmant la politique étrangère vietnamienne d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de règlement pacifique des différends conformément au droit international, il a insisté sur la nécessité du dialogue entre partis politiques sur la base du respect mutuel. Pour sa part, le Dr Theo Glauch a salué la tradition de solidarité entre les deux peuples et les récents échanges de haut niveau. Louant les réalisations des 40 ans de Renouveau (Doi Moi) et la vision stratégique du 14e Congrès national du PCV, il a partagé ses impressions positives lors de sa visite dans la province de Bac Ninh. Il a affirmé que les deux partis partagent la mission de promouvoir un développement économique au service de la prospérité de l’ensemble de la population, tout en soulignant l’attachement de Die Linke à la paix, au désarmement et à la justice sociale pour la jeunesse face aux risques de course aux armements en Europe.



Lors de deux séances plénières, les délégués ont approfondi cinq thématiques majeures : les orientations stratégiques du Vietnam post-14e Congrès national du PCV et le développement des forces de gauche et le regain d’influence du parti Die Linke en Allemagne ; la réforme administrative, la rationalisation de l’appareil d’État, l’organisation de l’administration locale à deux niveaux et la transformation numérique du secteur public ; la protection sociale inclusive ; logement social; l’édification du Parti; le lien étroit avec les travailleurs...





En conclusion, Le Van Loi a dégagé trois axes de recherche théorique communs portant sur les relations entre l’État, le marché et la société dans la garantie de l’équité et de la protection sociale, l’impact du numérique et de l’intelligence artificielle sur le travail, et l’action des partis à l’ère des médias numériques face à la montée de l’extrême droite. Il a enfin proposé les orientations de coopération concrètes comme le renforcement des échanges réguliers entre les institutions de recherche du PCV, de Die Linke et la Fondation Rosa Luxemburg, l’organisation de colloques thématiques périodiques.-VNA

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