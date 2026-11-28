Hanoï (VNA) – Le Vietnam et la Biélorussie entendent donner un nouvel élan à leur partenariat stratégique en faisant émerger des projets concrets dans les domaines économique, commercial, industriel et technologique, à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président biélorusse Alexandre Loukachenko, prévue du 1er au 3 décembre.
Cette visite, effectuée à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, revêt une importance particulière, dans le contexte de l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en mai 2025 et à l’approche du 35e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.
Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyen Van Trung, a souligné que la visite d’État du dirigeant vietnamien Tô Lâm en Biélorussie, en mai 2025, ainsi que l’établissement du partenariat stratégique avaient ouvert un nouveau cadre de coopération, tout en renforçant la confiance politique et les relations bilatérales.
La visite du président Alexandre Loukachenko devrait ainsi réaffirmer la proximité, la confiance et l’estime mutuelle entre les dirigeants des deux pays, tout en témoignant de leur volonté de consolider leur amitié traditionnelle et d’approfondir leur coopération.
Selon l’ambassadeur, cette rencontre permettra aux dirigeants des deux pays d’évaluer la mise en œuvre des accords conclus, de définir de nouvelles orientations et d’adopter des mesures concrètes pour approfondir la coopération. Une feuille de route pour le développement des relations bilatérales pour la période 2027-2029 devrait notamment être signée à cette occasion. Elle couvrira l’ensemble des domaines de coopération.
La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constituera l’un des principaux axes de la visite. Une importante délégation d’entreprises biélorusses, conduite par le vice-Premier ministre Alexander Terekhov, se rendra à Hô Chi Minh-Ville pour participer au salon Vietnam Expo 2026 et au Forum d’affaires Vietnam-Biélorussie. Des entreprises biélorusses du secteur de la défense participeront également au Salon international de la défense du Vietnam, prévu en décembre.
Plusieurs projets industriels devraient bénéficier d’un nouvel élan, notamment l’assemblage de camions MAZ dans la province de Hung Yen, la production de tracteurs de marque Belarus à Hô Chi Minh-Ville, la coopération dans le domaine des véhicules miniers BELAZ et la création d’une coentreprise de production laitière faisant appel aux matières premières et aux technologies biélorusses.
Ces projets illustrent une nouvelle orientation de la coopération, axée sur la production locale, la localisation des activités, le transfert de technologies et l’accès conjoint aux marchés régionaux.
L’ambassadeur a également souligné l’importance de développer les partenariats entre les collectivités locales et les entreprises des deux pays. La coopération entre la province de Hung Yen et ses partenaires biélorusses constitue un exemple dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, de la logistique, du tourisme, de l’éducation, ainsi que des sciences et des technologies.
S’agissant de la mise en œuvre du partenariat stratégique, Nguyen Van Trung a estimé que l’engagement politique des dirigeants des deux pays était particulièrement fort. Les dirigeants vietnamien et biélorusse ont tous deux demandé que ce partenariat se traduise par des résultats concrets, visibles et mesurables.
Cette volonté se manifeste déjà à travers l’ouverture de liaisons aériennes directes entre Minsk et Nha Trang, ainsi qu’entre Minsk et Phu Quoc, la simplification des formalités de visa, la progression des échanges commerciaux et la promotion de nouveaux projets de coopération.
L’ambassadeur a insisté sur la nécessité de dépasser les simples échanges de marchandises pour privilégier les coentreprises, la production, l’assemblage, le transfert de technologies et l’accès aux marchés tiers.
Il s’est dit convaincu que la coopération dans les domaines politique et diplomatique, économique, de la défense et de la sécurité, des sciences et des technologies, ainsi que de l’éducation, de la culture et du tourisme, offrirait de nouvelles perspectives aux relations bilatérales.
Enfin, il a souligné le rôle des associations d’amitié, des anciens experts et étudiants vietnamiens ayant étudié en Biélorussie, ainsi que de la communauté vietnamienne dans ce pays, dans le maintien des liens entre les deux peuples. Il a également appelé à renforcer les échanges entre les jeunes générations. -VNA
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