Hai Phong (VNA) - Du 24 au 26 novembre, les gardes-côtes du Vietnam et de la Chine ont mené avec succès leur deuxième patrouille conjointe de l’année dans les eaux voisines de la ligne de délimitation du golfe du Bac Bo.

Grâce au sens élevé des responsabilités des deux parties, cette mission s’est déroulée dans de bonnes conditions. Il s'agit de la douzième patrouille commune dans cette zone depuis l'expiration, le 30 juin 2020, de l'accord de coopération dans la pêche entre les deux pays.



Pour cette mission, la délégation vietnamienne, composée des navires CSB 8004 et CSB 8002, était dirigée par le général de brigade Tran Van Tho, commandant de la première région des gardes-côtes, accompagné du commissaire politique Tran Van Hau et de représentants des garde-frontières et des organes concernés. Du côté chinois, les navires 4305 et 4203 étaient placés sous le commandement du colonel Liu Tianrong, directeur adjoint du Bureau de Nanhai des Garde-côtes chinois.

Le parcours s'est étendu sur quatorze points, du nord au sud, couvrant une distance de 261,5 milles marins, du sud-est de l'île Tran au nord-est de l'île Con Co.Durant la patrouille, les deux forces ont tenu des entretiens directs pour coordonner leurs plans d’action et dresser le bilan de vingt années de coopération en matière d'application des lois en mer.

Elles ont également mené des exercices de recherche et de sauvetage, inspecté les bateaux de pêche et sensibilisé les pêcheurs des deux pays au respect des réglementations maritimes. Parallèlement, la partie vietnamienne a organisé une cérémonie en mémoire des soldats et des pêcheurs décédés dans le golfe et relâché 21 000 alevins et jeunes crabes afin de régénérer les ressources aquatiques locales.

S'exprimant au nom des forces vietnamiennes, le général de brigade Tran Van Tho a souligné la portée particulière de cette mission qui marque les 20 ans des patrouilles conjointes dans le golfe du Bac Bo, avec 31 opérations organisées depuis 2006.

Selon lui, cette coopération constitue un exemple remarquable dans la région, renforçant l'amitié traditionnelle et garantissant un environnement sûr pour les personnes travaillant en mer. Assurant une sécurité absolue, cette deuxième patrouille de 2026 a permis d'atteindre tous les objectifs fixés.

Les commandants des deux pays ont exprimé le souhait de poursuivre ces acquis pour maintenir l’ordre et la sécurité en mer. Le succès de cette mission donne ainsi un nouvel élan au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux Partis, les deux États, les deux peuples et les gardes-côtes du Vietnam et de la Chine. -VNA



