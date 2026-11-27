Vientiane (VNA) - À l'occasion de l'organisation par le Vietnam du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady – Chao Phraya – Mékong (ACMECS-11) et du 12e Sommet de la coopération entre le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam (CLMV-12), le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Maythong Thammavongsa, a accordé, le 27 novembre à Vientiane, une interview à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), soulignant le rôle et les contribution du pays hôte au sein des mécanismes de coopération sous-régionale.

Le Vietnam figure parmi les pays les plus actifs dans la promotion de la coopération dans les cadres de CLMV et d’ACMECS, contribuant de manière décisive à leur efficacité, a déclaré le vice-ministre lao. Il a estimé que l'organisation simultanée de ces deux sommets par le Vietnam insufflerait un nouvel élan à la coopération sous-régionale, apportant des avantages concrets aux pays membres.

Il a notamment salué l'annonce d'une contribution vietnamienne de dix millions de dollars américains au Fonds de développement de l'ACMECS pour la mise en œuvre de projets communs, se disant convaincu que ces réunions feraient émerger de nouvelles initiatives au service des populations locales.

Face aux évolutions rapides de la situation régionale et internationale, M. Thammavongsa a rappelé que l'objectif principal de ces mécanismes consiste à réduire l'écart de développement entre les pays du bassin du Mékong, plaçant ainsi la coopération économique au premier plan.

Pour atteindre ce but, il a identifié quatre domaines prioritaires : le renforcement de la connectivité et des infrastructures pour faciliter le transport des marchandises et la circulation des personnes ; la promotion de la transformation numérique, du commerce électronique et de l'intelligence artificielle ; le développement du tourisme pour multiplier les échanges culturels et sociaux ; et enfin, la formation des ressources humaines, qu'il considère comme le moteur essentiel de tout progrès économique et social.

Évoquant le lien entre la coopération sous-régionale et la réalisation des objectifs communs de la Communauté de l'ASEAN, ainsi que l'importance de l'accueil de la conférence par le Vietnam, le vice-ministre lao a souligné que l'efficacité des mécanismes CLMV et ACMECS soutenait directement la réalisation de la Vision de l'ASEAN 2045 à travers ses trois piliers : politique, économique et socioculturel. En stimulant la croissance et en améliorant les conditions de vie pour réduire la pauvreté, la coopération sous-régionale consolide durablement la paix et la stabilité de l'ensemble de la région.

En conclusion, M. Thammavongsa a félicité le Vietnam pour son rôle de pays hôte, affirmant sa pleine confiance dans le succès de ces sommets qui permettront d'élever encore davantage la position de leader du Vietnam. -VNA



