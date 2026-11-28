Hanoï (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul est arrivé à Hanoï le matin du 28 novembre pour participer au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), consacré au renforcement du développement socio-économique en faveur d’une ACMECS intelligente et durable.

Lors d’une conférence de presse internationale consacrée à ces événements, tenue dans l’après-midi du 26 novembre, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a indiqué que le 12e Sommet CLMV avait pour thème « Connecter les pays du CLMV – Valoriser le potentiel – Bâtir un avenir prospère », et le 11e Sommet ACMECS, « Renforcer le développement socio-économique en vue d’un ACMECS intelligent et durable ».

Il s’agit d’une réunion périodique de ce mécanisme de coopération, qui joue un rôle majeur dans la région du Mékong. Organisé tous les deux ans, le sommet constitue une occasion importante pour les pays membres de définir les orientations de leur coopération.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a souligné que tous les pays du Mékong accordaient une grande importance à cette 11e édition et plaçaient de fortes attentes dans ses résultats.

Les pays participants souhaitent parvenir à un consensus sur de nouvelles orientations de coopération, permettant une évolution significative tant dans les domaines prioritaires que dans les modalités de mise en œuvre.

L’objectif est de rendre le mécanisme plus efficace et de lui permettre d’apporter des résultats et des bénéfices plus concrets aux pays membres, a indiqué la vice-ministre.

Elle a également exprimé l’espoir que les résultats du sommet contribueront de manière substantielle au développement de chaque pays membre, ainsi qu’à la paix, à la stabilité, à l’amitié, à la coopération et au développement commun dans la région du Mékong.

Le 11e Sommet de l’ACMECS devrait ainsi permettre aux pays participants de renforcer leur coopération et de promouvoir un développement socio-économique plus durable dans la sous-région.

À ce jour, plusieurs hauts dirigeants ont confirmé leur participation, dont le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le président du Myanmar Min Aung Hlaing, le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn, ainsi que des représentants de plusieurs partenaires régionaux et organisations internationales. -VNA