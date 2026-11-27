Hanoï (VNA) - Le Comité national de l’APEC a tenu, vendredi 27 novembre à Hanoï, une conférence de presse internationale pour présenter les grandes orientations de l’Année de l’APEC 2027, que le Vietnam accueillera pour la troisième fois de son histoire.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères a souligné que le Vietnam accueillerait l’APEC pour la troisième fois en 2027, témoignant de la confiance des économies membres et de leur reconnaissance pour les contributions responsables du Vietnam au processus de l’APEC. Le Parti et l’État vietnamiens considèrent l’organisation de l’Année de l’APEC 2027 comme l’une des principales activités de diplomatie multilatérale du Vietnam à l’horizon 2030.



Dans la continuité du succès des éditions de 2006 et 2017, l’Année de l’APEC 2027 constituera une étape importante à l’approche des 30 ans de participation du Vietnam au Forum. Elle traduira sa détermination à approfondir son intégration internationale, à rehausser le niveau de sa diplomatie multilatérale et à contribuer activement au développement de la région Asie-Pacifique.

Le thème de cette édition, "Construire ensemble une nouvelle ère de résilience, d’innovation et de prospérité partagée", annoncé par le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, a reçu le soutien de nombreuses économies membres de l’APEC.

Pour concrétiser ce thème, le Vietnam propose trois axes de coopération majeurs, a affirmé le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu. Le pays hôte propose ainsi d’accroître la productivité économique en s'appuyant sur la transition scientifique, technologique et de l’innovation ; de promouvoir le commerce et les investissements régionaux pour maintenir la connectivité économique, élargir les marchés ; et de renforcer la résilience, le dynamisme des économies. Ces piliers, conçus pour être complémentaires, ont pour ambition d'adapter la région aux profondes mutations mondiales, ouvrir de nouveaux moteurs de croissance et améliorer la qualité de vie des citoyens.

À travers ces priorités, le Vietnam entend travailler avec les économies membres pour faire progresser la coopération de l’APEC autour d'enjeux concrets, lancer des initiatives porteuses de résultats durables et contribuer à la mise en œuvre de la Vision de Putrajaya 2040.

Pour donner une traduction concrète à ces ambitions, le pays prévoit un programme d’envergure comprenant plus de 200 événements organisés tout au long de l’année dans sept provinces et villes. Point culminant de cette présidence, la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC se tiendra en novembre 2027 sur l’île de Phu Quoc.

Cet événement devrait contribuer à renforcer la connectivité internationale de cette destination et à accélérer son développement pour en faire un pôle régional de services et d’activités économiques.En prélude à ce vaste programme, le portail officiel de l’Année de l’APEC 2027 a été inauguré lors de la conférence de presse. Les travaux débuteront prochainement avec la réunion informelle des hauts fonctionnaires (ISOM), prévue du 7 au 9 décembre 2026 dans la province de Gia Lai. -VNA