

Hanoï (VNA) – Le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCYU), Bui Quang Huy, s'est entretenu le 26 novembre à Hanoï avec Anton Demidov, président de la « Jeune Garde » du parti Russie unie, avec lequel il a signé un accord de coopération.



Bui Quang Huy a souligné que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam, l'ancienne Union soviétique et l'actuelle Fédération de Russie demeurait chaleureuse et empreinte de confiance, grâce aux efforts de plusieurs générations de dirigeants et de citoyens des deux pays.



Le peuple et la jeunesse vietnamiens gardent un souvenir reconnaissant du soutien apporté par l'Union soviétique et la Russie à la lutte pour la libération nationale, ainsi qu'à l'édification et à la défense du Vietnam. Ils aspirent à approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines, conformément aux intérêts et aux aspirations des peuples et des jeunes des deux pays, a-t-il déclaré.



Il a ajouté que le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie continuait de se développer, comme en témoignent les visites et les échanges réguliers de haut niveau.



Il a notamment évoqué la visite d'État en Russie, en septembre 2026, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi que la déclaration commune sur le renforcement du Partenariat stratégique global Vietnam-Russie dans la nouvelle période, qui a donné une nouvelle impulsion significative aux relations bilatérales.



Il a également mentionné la visite officielle au Vietnam, au début de ce mois, de Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, ainsi que la rencontre entre le plus haut dirigeant vietnamien et le président russe Vladimir Poutine, en marge de la réunion des dirigeants économiques de l'APEC 2026 à Shenzhen, en Chine. Ces événements témoignent d'une solide confiance politique et d'une ferme volonté de mettre en œuvre les accords conclus au plus haut niveau, a-t-il souligné.



S'agissant de la coopération dans le domaine de la jeunesse, le Comité central de la HCYU et la « Jeune Garde » de Russie unie, en collaboration avec diverses organisations de jeunesse des deux pays, ont mis en œuvre des programmes d'échanges et de partage d'expériences. Ces initiatives ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les jeunes Vietnamiens et Russes.



Toutefois, Bui Quang Huy a estimé que cette coopération restait en deçà de son potentiel et du niveau des relations bilatérales. Il a appelé à une coordination plus étroite et à l'organisation d'activités concrètes, régulières et efficaces, répondant aux besoins réels des jeunes. Il a exprimé l'espoir que le consensus dégagé lors de ces échanges se traduise rapidement par des actions concrètes, permettant d'approfondir la coopération et d'en améliorer l'efficacité, tout en contribuant au renforcement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.



De son côté, Anton Demidov s'est félicité de l'aboutissement du dialogue engagé lors d'une rencontre il y a deux ans, qui a conduit à ces échanges et à la signature de l'accord. Il a estimé que cette signature constituait un point de départ, et non un aboutissement, pour le développement de la coopération et des échanges, tant au niveau central que local, autour de projets communs.



L'accord établit un cadre de coopération portant notamment sur les échanges de jeunes, le partage d'expériences en matière de politiques et d'activités en faveur de la jeunesse, la formation des jeunes cadres, le renforcement des liens entre les établissements d'enseignement, la recherche scientifique conjointe et la promotion des langues des deux pays.



Les deux parties accorderont une attention particulière aux startups portées par des jeunes, à l'innovation, à la transformation numérique ainsi qu'au développement d'une économie verte et circulaire. Elles intensifieront également les échanges dans les domaines de la culture, des arts, du sport et du bénévolat, tout en promouvant l'éducation au patriotisme et la coordination au sein des instances multilatérales.



Afin de garantir la mise en œuvre effective de cet accord, la partie vietnamienne a proposé que les deux parties conviennent rapidement d'un programme annuel, désignent des points focaux clairement identifiés et définissent les activités prioritaires. -VNA

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