Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en sa qualité de commandant en chef des forces armées populaires et de président du Conseil national de défense et de sécurité, a présidé, le 26 novembre à Hanoï, la deuxième réunion du Conseil pour le mandat 2026-2031.

Étaient notamment présents des membres du Bureau politique : le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense ; le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique ; et Le Hoai Trung, ministre des Affaires étrangères ; ainsi que d’autres membres du Comité central du Parti, des dirigeants de ministères, de secteurs et d’organismes, et des membres du Conseil.

Les participants ont analysé l’évolution du paysage stratégique international et ses répercussions sur l’environnement de paix et de stabilité du Vietnam. Ils ont également examiné le fonctionnement des mécanismes de coopération multilatérale, les défis auxquels le pays est confronté dans les domaines de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères ainsi que les orientations politiques à privilégier pour les années à venir.

S’exprimant à cette occasion, le dirigeant To Lam a rappelé que le Vietnam mettait en œuvre la résolution du 14e Congrès national du Parti, qui fixe des objectifs de développement ambitieux. Face aux profondes mutations de la situation internationale, le pays doit préserver son indépendance et son autonomie, tout en maintenant un environnement pacifique et stable, indispensable à son développement.

Il a appelé à renforcer l’autonomie stratégique, à consolider la défense et la sécurité à la base, à protéger la souveraineté sur les espaces maritimes et insulaires, à favoriser un développement pacifique des zones frontalières, et à accroître l’efficacité de la participation du pays aux mécanismes multilatéraux.

Le dirigeant a également souligné la nécessité de bâtir une armée populaire et une force de sécurité publique populaire rationalisées, puissantes, régulières, d’élite et modernes. Il a préconisé d’articuler étroitement la posture de défense nationale globale, fondée sur la mobilisation de l’ensemble de la population, avec celle de sécurité populaire et une stratégie globale reposant sur le peuple. Les investissements dans la défense et la sécurité doivent, selon lui, aller de pair avec le développement des sciences et des technologies ainsi qu’avec le renforcement des capacités de défense civile.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam préside la deuxième réunion du Conseil national de défense et de sécurité. Photo: VNA

En tant qu'hôte de l'APEC en 2027, le Vietnam devrait collaborer avec les économies membres pour définir le programme de coopération du forum, en mettant l'accent sur l'amélioration de la productivité, la promotion du commerce et des investissements régionaux, le renforcement de la résilience économique et l'amélioration du niveau de vie des populations. Il a ajouté que le succès de cette année de présidence reposera sur la capacité à identifier des intérêts communs et à lancer des initiatives concrètes.

Le dirigeant To Lam a par ailleurs affirmé que la confiance de la population constituait le socle de la force nationale dans un monde en pleine mutation. Elle doit se construire grâce à une gouvernance réactive, capable de répondre aux préoccupations légitimes des citoyens et d'assumer ses responsabilités face aux insuffisances constatées.

Il a exhorté les autorités à rester à l'écoute des citoyens, à accorder une attention particulière à la jeunesse lors de l'élaboration des politiques d'emploi et de formation professionnelle, et à améliorer la résolution des problèmes au niveau local, dans le cadre du modèle d'administration territoriale à deux échelons.

Les responsables doivent fixer des délais précis pour chaque mission et contrôler personnellement les résultats obtenus. Tout acte de harcèlement ou tout comportement motivé par des intérêts personnels doit faire l’objet de sanctions sévères, a-t-il insisté.

Lorsque plusieurs localités rencontrent les mêmes obstacles réglementaires, les ministères compétents doivent en examiner les causes et proposer les modifications nécessaires. Enfin, il a demandé au Front de la Patrie du Vietnam et à ses organisations membres de veiller au respect des engagements pris par les autorités envers la population.-VNA