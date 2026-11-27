Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé, dans l’après-midi du 27 novembre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle de son homologue lao Saleumxay Kommasith et de son épouse, en visite officielle au Vietnam.

À l’invitation du chef du gouvernement vietnamien, le dirigeant laotien effectue une visite officielle au Vietnam et participe aux 12e Sommet de la coopération entre le Cambodge, le Laos le Myanmar et le Vietnam (CLMV-12) et le 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11), organisés les 27 et 28 novembre à Hanoï.

Il s’agit du tout premier déplacement à l’étranger de Saleumxay Kommasith depuis sa nomination au poste de Premier ministre du Laos en octobre 2026. Le choix du Vietnam comme première destination bilatérale confirme la place prioritaire accordée à Hanoï dans la politique étrangère lao et témoigne de la continuité des relations fidèles et indéfectibles entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1962, le Vietnam et le Laos ont toujours maintenu leur solidarité particulière, leur coopération et leur soutien mutuel dans l'œuvre d’édification et de défense de leur indépendance, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale.

En décembre 2025, les deux parties sont convenues de porter leurs relations à un niveau supérieur, sous la devise « Amitié grandiose, solidarité spéciale, coopération globale et lien stratégique». Cette orientation traduit leur vision commune, leurs intérêts stratégiques liés et leur volonté de poursuivre un partenariat durable au service du développement, de l’autonomie et de la prospérité des deux peuples.

Les échanges de délégations de haut niveau se maintiennent régulièrement, comme en témoignent les six rencontres tenues en 2025 entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et le secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith.

Parallèlement, la coopération économique et commerciale constitue un pilier majeur des liens bilatéraux. Au cours des neuf premiers mois de 2026, les échanges commerciaux ont dépassé 1,88 milliard de dollars, avec pour objectif d’atteindre cinq milliards, puis dix milliards de dollars dans les années à venir.

De nombreux projets vietnamiens contribuent activement au développement socioéconomique du Laos en créant des milliers d’emplois et en soutenant le budget national. De même, la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’éducation, de la culture et du tourisme enregistre des résultats très positifs.

Cette visite revêt une portée stratégique majeure, insufflant un nouvel élan politique pour concrétiser les accords de haut niveau en projets concrets au bénéfice des populations et des entreprises. La participation active du Premier ministre lao aux sommets régionaux à Hanoï illustre également l’étroite coordination entre les deux pays pour bâtir une sous-région du Mékong pacifique, stable et prospère.



À l’issue de la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres ont conduit les délégations de haut niveau lors d’un entretien consacré à l’évaluation de la coopération bilatérale et à la mise en œuvre des accords conclus par les dirigeants des deux Partis et des deux États. Ils ont également visité une exposition de photos consacrée aux deux pays, à leurs peuples et aux grandes étapes de leur relation spéciale, organisée par le Bureau du gouvernement en coordination avec l’Agence vietnamienne d’Information. - VNA



