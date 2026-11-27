Hanoï (VNA) – Le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, est arrivé à Hanoï dans l’après-midi du 27 novembre pour participer au 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS-11).



Il a été accueilli à l’aéroport international de Noi Bai par la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Thi Hoang Van.



Le Myanmar assure actuellement la présidence du mécanisme de coopération ACMECS.



Lors d’une conférence de presse internationale consacrée à ces événements, tenue dans l’après-midi du 26 novembre, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a indiqué que le 12e Sommet CLMV avait pour thème « Connecter les pays du CLMV – Valoriser le potentiel – Bâtir un avenir prospère », et le 11e Sommet ACMECS, « Renforcer le développement socio-économique en vue d’un ACMECS intelligent et durable ».



À l’initiative du Vietnam, le Sommet CLMV réunira cette année, pour la première fois, également des partenaires et des organisations de développement ainsi que des entreprises.



Nguyen Minh Hang a souligné que tous les pays du Mékong accordaient une grande importance à ces deux sommets et en attendaient beaucoup. Tous les pays souhaitent vivement que ces deux sommets permettent de dégager de nouvelles orientations de coopération et de marquer des avancées importantes, tant dans les priorités que dans les modalités de mise en œuvre, afin que les deux mécanismes produisent des résultats plus concrets, apportent davantage de bénéfices et contribuent plus efficacement au développement de chaque pays membre, ainsi qu’à la paix, à la stabilité, à l’amitié, à la coopération et au développement commun de la sous-région. – VNA