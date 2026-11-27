Bichkek (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Kazakhstan, également accréditée au Kirghizistan, a organisé, le 26 novembre au matin à Bichkek, capitale kirghize, une cérémonie de dépôt de gerbes en hommage au Président Hô Chi Minh, suivie d’un séminaire intitulé "Le Président Hô Chi Minh – Un pont d’amitié entre le Vietnam et le Kirghizistan dans la nouvelle ère".



Ces événements s’inscrivaient dans le cadre d’une série d’activités organisées à l’occasion de la Journée de la grande union nationale du Vietnam, le 18 novembre, et de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre.



L’ambassadeur du Vietnam en République du Kazakhstan, également accrédité auprès de la République kirghize, de la République du Tadjikistan et de la Géorgie, Nguyen Thanh Le, a conduit la délégation et des représentants de la communauté vietnamienne lors du dépôt de gerbes devant le monument dédié au Président Hô Chi Minh à Bichkek. Les participants ont observé une minute de silence en hommage au Président, avant de prendre part à un séminaire et d’assister à la projection d’un documentaire consacré à sa vie et à sa pensée en matière de politique étrangère. Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur Nguyen Thanh Le a rappelé la visite du Président Hô Chi Minh à Frounzé, ancien nom de Bichkek, le 28 juillet 1959. À cette occasion, le Président s’était rendu à l’élevage Strelnikova et avait visité une exposition agricole, s’intéressant aux conditions de vie des travailleurs et aux expériences kirghizes en matière de développement agricole et d’élevage.



Cette visite revêtait également une profonde portée diplomatique. Par sa sincérité et sa proximité avec le peuple kirghiz, le Président Hô Chi Minh avait contribué à renforcer l’amitié entre les deux peuples et à susciter le soutien international à la lutte du Vietnam pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi qu’à son œuvre de construction du pays. Cette rencontre en terre kirghize avait ainsi posé les bases d’une amitié durable, entretenue par les générations successives des deux pays. L’ambassadeur Nguyen Thanh Le a exprimé sa gratitude envers les dirigeants et le peuple du Kirghizistan pour le profond respect et l’affection qu’ils portent au président Hô Chi Minh et au Vietnam. Le monument dédié au Président, inauguré à Bichkek le 31 août, est devenu un lieu où les expatriés vietnamiens et leurs amis locaux peuvent lui rendre hommage et en apprendre davantage sur le Vietnam.



Il a appelé les Vietnamiens vivant au Kirghizistan à préserver la langue vietnamienne au sein de leurs familles, à transmettre les traditions culturelles nationales aux jeunes générations et à continuer de s’entraider dans la vie quotidienne. Ces efforts contribuent à faire vivre l’esprit de grande union nationale et à promouvoir l’image du Vietnam auprès du peuple kirghiz.



À cette occasion, des membres de la communauté vietnamienne et les représentants des entreprises ont exprimé le souhait de bénéficier du soutien de l’ambassade dans leur installation, leur intégration et la mise en œuvre de leurs projets d’investissement. Le groupe ROX, présent au Kirghizistan, espère que ses projets contribueront à créer des emplois pour les travailleurs des deux pays et au développement socio-économique du pays.



Lors des échanges avec des universitaires locaux et des amis internationaux, les Vietnamiens ont partagé leurs souvenirs de leurs débuts au Kirghizistan, notamment à Issyk-Koul, lieu familier à de nombreux Vietnamiens à travers les œuvres du célèbre écrivain Tchinguiz Aïtmatov. Les témoignages sur le soutien reçu de la population locale illustrent l’amitié entre les deux peuples, qui se manifeste au quotidien dans la vie des familles vietnamiennes sur cette terre visitée autrefois par le Président Hô Chi Minh. -VNA