Hanoï (VNA) - Le Forum des affaires CPTPP-ASEAN-UE s’est ouvert, jeudi après-midi, 26 novembre 2026, à Hanoï, avec pour objectif de renforcer la coopération entre les trois ensembles économiques et de mobiliser les entreprises dans la construction de chaînes d’approvisionnement plus résilientes et durables.

Dans un contexte de profondes mutations de l’économie mondiale, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoang Thai, a souligné la forte complémentarité entre les trois blocs : les engagements commerciaux ambitieux de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le dynamisme économique et les capacités de production de l’ASEAN, ainsi que la puissance technologique et financière de l’Union européenne (UE).

À la présidence du CPTPP pour l’année 2026, le Vietnam entend faire passer la coopération des engagements gouvernementaux aux réalisations concrètes. À cette fin, il a proposé quatre axes prioritaires : élargir les débouchés commerciaux en exploitant plus efficacement les accords de libre-échange (ALE) existants et en renforçant la cohérence des politiques, tout en réduisant les coûts de mise en conformité ; concevoir les futures chaînes d’approvisionnement et promouvoir les investissements et la coopération entre les trois régions ; accélérer les transitions écologique et numérique ainsi que l’innovation ; enfin, renforcer les partenariats public-privé.

Le vice-ministre Luong Hoang Thai a exprimé l'espoir que le Plan d'action des entreprises de Hanoï 2026, annoncé lors du forum, jetterait les bases de la transformation des recommandations et des initiatives de réseautage d'affaires en activités de coopération concrètes.

Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoang Thai, prend la parole lors du forum. Photo: VNA

De son côté, Maroš Šefčovič, commissaire européen au commerce et à la sécurité économique, a salué l’initiative du Vietnam visant à rapprocher les trois régions, rappelant l’importance stratégique et économique de l’ASEAN pour l’Europe. Il a souligné que l’UE, qui dispose d’un vaste réseau mondial d’accords de libre-échange, souhaitait approfondir ses accords bilatéraux avec chacun des pays membres de l’ASEAN afin de poser, à terme, les bases d’un accord commercial interrégional.

Soulignant le rôle de la communauté des entreprises, Maroš Šefčovič a estimé que l’efficacité de la coopération entre les gouvernements devait se traduire par des résultats concrets entre entreprises, notamment par la signature de contrats, afin de transformer l’amélioration de l’environnement des affaires en opportunités, emplois, échanges commerciaux et investissements.

Dans le même esprit, la secrétaire du département du Commerce et de l’Industrie des Philippines, Ma. Cristina A. Roque, a insisté sur la responsabilité des gouvernements dans la création d’un environnement favorable aux investissements privés et à l’accélération de la croissance des entreprises.

Les représentants du secteur privé ont profité de cette tribune pour exprimer leurs attentes pragmatiques face aux défis de l'intégration internationale. Des dirigeants d'entreprises de divers secteurs, à l'instar de VinFast, KPMG et VERITAS Architects, ont mis en lumière l'urgence de réduire les barrières non tarifaires et de simplifier les procédures douanières. Ils ont notamment appelé à une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et des certifications écologiques, des mesures jugées indispensables pour faciliter la mobilité des talents, intégrer les fournisseurs locaux dans les chaînes de valeur mondiales et stimuler les investissements transfrontaliers. -VNA