Hanoï (VNA) - En onze mois de 2026, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont dépassé 9,2 milliards de dollars, rapprochant le secteur du seuil symbolique des 10 milliards sur l’ensemble de l’année. Cette progression témoigne du dynamisme de la filière, mais souligne aussi la nécessité d'améliorer la qualité des produits, de normaliser les zones de culture et de consolider durablement les chaînes d’approvisionnement à l’exportation.

Des marchés en forte croissance



Selon Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l’Association vietnamienne des fruits et légumes, les exportations du secteur ont atteint environ 913,18 millions de dollars en novembre, en hausse de 30,2 % sur un an. Sur les onze premiers mois, elles ont dépassé 9,2 milliards de dollars, soit une progression de 18,6 %. Les importations se sont élevées à près de 3,3 milliards de dollars, portant l’excédent commercial du secteur à plus de 5,9 milliards de dollars.

La Chine reste le premier marché d’exportation du Vietnam, devant les États-Unis, le Japon, la République de Corée et les Pays-Bas. Sur les dix premiers mois de 2026, les ventes vers la Chine ont dépassé 5,4 milliards de dollars (+20 %), tandis que celles destinées aux États-Unis et au Japon ont atteint respectivement 556 millions et 294 millions de dollars.

Le durian provenant de zones de culture enregistrées est acheminé vers les usines de prétraitement avant l’apposition des étiquettes et le conditionnement en vue de son exportation officielle. Photo: VNA

Le durian reste le principal moteur des exportations. Sur les neuf premiers mois de l’année, ses ventes ont dépassé 3,45 milliards de dollars, dont environ 3,3 milliards à destination de la Chine. La banane constitue également un produit à fort potentiel. Malgré près de 163 000 hectares de cultures dans le pays, ses exportations n’ont généré qu’environ 420 millions de dollars en 2025. Selon les professionnels du secteur, la mise aux normes de 15 à 30 % des superficies cultivées pourrait permettre de porter les recettes d’exportation à 1 ou 2 milliards de dollars par an.

Mieux structurer la production et garantir la qualité du durian

Le développement des exportations de durian dépend de plus en plus du respect des exigences en matière de codes d’identification des zones de culture, d’installations de conditionnement et de traçabilité. Au 2 novembre 2026, le Vietnam comptait 1 577 codes de zones de culture et 274 codes d’établissements de conditionnement de durian en activité, couvrant près de 47 000 hectares, pour une production estimée à 1,175 million de tonnes.

Les autorités vietnamiennes ont soumis à l’Administration générale des douanes de Chine (GACC) des demandes d’approbation supplémentaires pour 576 codes de zones de culture et 303 codes d’établissements de conditionnement. Les résultats des mesures correctives concernant d’autres codes signalés par la partie chinoise ont également été transmis pour examen.

La filière reste toutefois confrontée à plusieurs obstacles : morcellement de la production, faiblesse des liens entre producteurs et entreprises, instabilité des débouchés et forte dépendance à l’égard du marché chinois. À cela s’ajoute une concurrence croissante de la Thaïlande, de la Malaisie et des Philippines.

L’expansion parfois incontrôlée des superficies cultivées, les pratiques agricoles inadaptées et les risques sanitaires et environnementaux constituent d’autres sources de préoccupation. La présence de résidus chimiques et la contamination par les métaux lourds, notamment le cadmium, peuvent notamment compromettre l’accès aux marchés internationaux.

Dans la province de Dong Thap, les autorités élaborent actuellement une cartographie des risques de contamination au cadmium. Cette étude s’appuie sur 1 724 points de prélèvement et porte sur 8 620 vergers de durian. Les premiers résultats soulignent l’intérêt de combiner des engrais à faible teneur en cadmium avec des matières organiques, des produits biologiques et du biochar afin de limiter les risques de contamination.

À long terme, le Vietnam devra privilégier une production durable, renforcer le contrôle des zones de culture, améliorer la traçabilité et la maîtrise des résidus chimiques et des métaux lourds, tout en diversifiant ses marchés d’exportation. Ces mesures sont essentielles pour accroître la valeur ajoutée et la compétitivité du durian vietnamien. -VNA