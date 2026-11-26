Hanoï (VNA) – Le commerce électronique ouvre de nouveaux débouchés aux produits OCOP (« One Commune, One Product » ou programme « À chaque commune son produit »), facilitant leur accès au marché national.



Des ventes en direct depuis les zones de production aux boutiques en ligne, plusieurs initiatives ont donné des résultats encourageants. Toutefois, pour assurer des débouchés durables, il est nécessaire d’aller au-delà des actions ponctuelles de promotion et de renforcer les capacités commerciales des acteurs du programme OCOP.



Dans la province de Ha Tinh, une grande session de vente en direct sur TikTok, organisée dans la commune de Phuc Trach, a permis de présenter des spécialités locales telles que le pamplemousse de Phuc Trach, les confiseries « cu do », le miel et le bois d’agar. En présentant directement leurs produits sur les lieux de production, les producteurs permettent aux consommateurs de les découvrir à travers des images réelles, au-delà des informations figurant sur les emballages.



À Hai Phong, une opération de vente en direct a présenté plus de 500 produits de 65 petites et moyennes entreprises, dont plus de 380 produits OCOP, attirant plus de 300.000 vues.



Ces initiatives montrent que la promotion commerciale en ligne évolue progressivement vers une mise en relation directe avec les acheteurs, permettant de générer des commandes et de conquérir de nouveaux marchés. Leur efficacité ne se mesure toutefois pas uniquement au nombre de vues ou d’interactions, mais aussi à la capacité de maintenir les ventes, d’élargir la clientèle et de mettre en place des circuits de distribution stables.

Photo d'illustration: VNA



À Hanoï, dans le cadre d’une campagne de 100 jours consacrée à la transformation numérique, les communes et quartiers ont organisé près de 200 sessions de vente en direct, présentant plus de 1.200 produits OCOP, produits de villages de métiers et produits à fort potentiel. La capitale a également lancé un programme de développement des boutiques en ligne ainsi que la chaîne TikTok « OCOP Hanoï », afin de renforcer la présence numérique des producteurs et commerçants et de faciliter leur accès au marché.



Les participants bénéficient d’un accompagnement pour standardiser les informations sur leurs produits, créer et gérer des boutiques en ligne, réaliser des vidéos, organiser des ventes en direct, pratiquer le marketing d’affiliation et exploiter les données à des fins commerciales.



Selon l’Agence vietnamienne du commerce électronique (Vietnam E-Commerce Agency – iDEA), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre pour créer un cadre juridique favorable et stimuler les ventes en ligne de produits OCOP. Les programmes associant commerce en ligne et commerce physique, notamment les journées d’achats en ligne, la création de boutiques dédiées aux produits vietnamiens et locaux ainsi que les plateformes spécialisées dans les produits OCOP, ont contribué à faire connaître les produits artisanaux et les spécialités régionales à l’échelle nationale.



Selon cette Agence, les principales difficultés résident actuellement dans la qualité inégale des produits OCOP et la dispersion des données, qui compliquent la gestion de la clientèle et la professionnalisation des ventes. À cela s’ajoutent les compétences numériques encore limitées de nombreux producteurs, l’instabilité de la connexion Internet dans certaines régions et les coûts logistiques élevés, notamment pour les produits agricoles provenant de zones lointaines.



Toutefois, la nouvelle Loi sur le commerce électronique, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, offre un climat commercial plus favorable, en accordant une attention particulière aux acteurs du programme OCOP, notamment dans les régions défavorisées.



Les experts estiment que le commerce électronique doit s’inscrire dans une stratégie globale de promotion commerciale, associant les ventes en ligne aux foires, aux rencontres entre fournisseurs et acheteurs ainsi qu’aux réseaux de vente au détail et de distribution. Parallèlement à l’élargissement des débouchés, les producteurs doivent renforcer leurs capacités d’approvisionnement, standardiser la qualité, les emballages et les informations sur leurs produits, tout en assurant la disponibilité des matières premières et la livraison face à l’augmentation des commandes.



Pour renforcer l’efficacité de ces initiatives, les pouvoirs publics doivent passer de l’organisation d’activités promotionnelles à la création d’un véritable écosystème de promotion commerciale numérique. À long terme, il convient de mettre en place des mécanismes de soutien adaptés aux filières et à la taille des unités de production, de développer les infrastructures logistiques, d’améliorer la traçabilité des produits, de protéger la propriété intellectuelle et de garantir la transparence des transactions. – VNA