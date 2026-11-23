Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Forte des résultats obtenus en matière d’investissements directs étrangers (IDE) depuis le début de 2026, Hô Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif d’attirer 22 milliards de dollars de capitaux enregistrés sur l’ensemble de l’année, soit le double de son objectif initial.

Les activités de promotion des investissements sont désormais davantage adaptées aux besoins des investisseurs, avec un accent particulier sur les hautes technologies, les infrastructures numériques, la logistique, la production verte ainsi que les projets à forte valeur ajoutée liés aux entreprises locales. Fin octobre, la mégapole du Sud avait déjà attiré 19,13 milliards de dollars d’IDE, en hausse de près de 316 % en glissement annuel et dépassant de près de 74 % son objectif initial. Elle compte actuellement plus de 22 000 projets en vigueur, représentant un capital total de plus de 157,4 milliards de dollars.

La structure des flux d’IDE reflète l’évolution des priorités des investisseurs : les nouveaux projets se concentrent principalement dans les transports, l’entreposage et l’information-communication ; les apports de capitaux supplémentaires concernent surtout l’immobilier ; tandis que les prises de participation prédominent dans le commerce de gros et de détail. Ces tendances témoignent de l’intérêt croissant des investisseurs pour les infrastructures logistiques et numériques ainsi que pour les services de la ville.

En 2027, Hô Chi Minh-Ville privilégiera la qualité des IDE, conformément à la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique. Photo : VNA

Ces résultats sont le fruit d’une diplomatie économique proactive, de réformes institutionnelles et des efforts déployés pour lever les obstacles juridiques et infrastructurels. Au cours de l’année, la ville a organisé plusieurs événements majeurs, tels que « Meet Australia 2026 » et un forum d’affaires avec la République de Corée, tout en accueillant d’importantes délégations du Forum économique mondial (WEF), d’Allemagne, du Luxembourg, du Japon, de France, de Chine et de Singapour.

Travis Mitchell, directeur exécutif d’AmCham Vietnam, a indiqué que les récentes réformes engagées par le Vietnam suscitaient un vif intérêt des entreprises américaines, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, des hautes technologies, de l’énergie et de la santé. Selon lui, Hô Chi Minh-Ville est bien placée pour attirer la prochaine génération d’investissements grâce à l’élargissement de son espace de développement et à sa main-d’œuvre qualifiée. Il a ajouté qu’AmCham continuerait à mettre en relation les entreprises américaines avec les priorités de développement de la ville.

Cette année marque également un tournant, avec une priorité accordée à l’accélération du décaissement des capitaux engagés et à la levée des obstacles liés à la planification, au foncier et aux obligations financières. Lors du Forum de coopération en matière d’investissement, organisé le 2 novembre, le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyen Loc Ha, a affirmé que la ville ambitionnait de devenir, d’ici 2045, un grand centre économique, financier et de services en Asie. Elle recherche des partenaires à long terme capables d’apporter des technologies modernes, des normes de gestion avancées et de contribuer à la formation des ressources humaines.

En 2027, Hô Chi Minh-Ville privilégiera la qualité des IDE, conformément à la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique. Le Programme d’action du Comité municipal du Parti, publié le 27 octobre, servira de base à l’élaboration de la liste des projets pour la période 2026-2030 et du plan de connectivité de l’ASEAN pour 2031-2035. La ville entend également tirer pleinement parti de la Résolution n° 250/2025/QH15 de l’Assemblée nationale et du Décret n° 258/2026/ND-CP du gouvernement afin de mobiliser les ressources financières internationales.

Selon le Département municipal des finances, les activités de promotion des investissements en 2027 cibleront les hautes technologies, le numérique, la logistique, l’innovation et la croissance verte. Elles viseront également à relier les infrastructures urbaines aux financements du Centre financier international du Vietnam (VIFC) et à aider les entreprises locales à intégrer les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le directeur de ce Département, Hoang Vu Thanh, a précisé que la ville préparait des projets disposant de terrains déjà déblayés et d’infrastructures prêtes à l’emploi afin d’attirer les multinationales et les institutions financières internationales au sein du VIFC. Le soutien aux entreprises sera complété par des inspections fondées sur une approche par les risques, afin de garantir la sécurité, la défense nationale et la protection de l’environnement, tout en préservant un environnement des affaires transparent et durable.

Grâce à ces efforts coordonnés, Hô Chi Minh-Ville entend s’affirmer comme un pôle économique dynamique, capable d’attirer les investissements stratégiques internationaux dans les années à venir. -VNA