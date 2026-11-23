Dông Nai (VNA) – Le Comité populaire de la province de Dông Nai a ouvert une consultation publique sur un projet de résolution visant à encadrer et encourager le développement de centres de magasins d’usine et de boutiques hors taxes.



Le texte détaille le champ d’application, les incitations à l’investissement, les politiques de soutien ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces nouveaux espaces commerciaux. Il englobe également les points de vente offrant la détaxe (remboursement de la TVA) et d’autres modèles intégrés alliant commerce et services.



Selon le projet de résolution, ces magasins d’usine fonctionneront comme des pôles commerciaux de marques permettant aux fabricants et distributeurs de vendre directement aux consommateurs des produits d’origine légale à des tarifs préférentiels.



L’initiative prévoit des formats variés : des grands "villages de marques" associant shopping, tourisme, restauration, loisirs et événementiel, jusqu’à des centres plus modestes en zone urbaine et périurbaine destinés aux résidents comme aux touristes. Certains de ces espaces pourront être directement intégrés au sein de galeries marchandes et de complexes commerciaux déjà existants.



Parmi les sites prioritaires figurent l’aéroport international de Long Thành et sa future cité aéroportuaire, le corridor de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville – Long Thành – Dâu Giây, les futurs périphériques, ainsi que plusieurs pôles logistiques, parcs industriels et zones commerciales et touristiques fluviales désignées.



L’implantation de boutiques hors taxes et de comptoirs de détaxe (remboursement de la TVA) est également à l’étude au sein du terminal international de l’aéroport et dans les centres centres de magasins d’usine agréés.



Tous les articles proposés devront justifier d’une origine légale, répondre aux normes de qualité et de sécurité, disposer d’un étiquetage conforme et garantir leur traçabilité lorsque la loi l’exige, tout en respectant la réglementation sur la propriété intellectuelle.



La priorité sera accordée aux articles de fin de série d’origine légale, aux surplus de stocks, aux produits conçus spécifiquement pour les magasins d’usine, aux modèles d’exposition, aux échantillons ainsi qu’aux marchandises issues de liquidations autorisées. Les produits issus de l’industrie locale et des industries de soutien, les articles labellisés OCOP (À chaque commune son produit) et les marques vietnamiennes seront également encouragés.



Les investisseurs agréés sont ainsi appelés à viser une part de produits vietnamiens comprise entre 30 et 40% en valeur, ou une proportion jugée appropriée selon les catégories d’articles.



Le projet de résolution prévoit également d’appuyer la promotion des marchés, la mise en réseau des entreprises et l’intégration aux chaînes d’approvisionnement. Il inclut par ailleurs des investissements dans les transports, la logistique, les infrastructures commerciales et le numérique, sous réserve de la planification locale et des capacités budgétaires.



Cette initiative s’inscrit dans la droite ligne de la résolution n°16-NQ/TW du Politburo, adoptée le 21 juillet 2026. Ce texte fixe pour la province de Dông Nai l’ambition de devenir une « ville-aéroport », une cité fluviale et une zone urbaine multipolaire articulée autour de l’aéroport international de Long Thành.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce a approuvé le 25 septembre un plan de développement des magasins d’usine au Vietnam à l’horizon 2030 avec une vision jusqu’en 2045, aux termes de la décision n°2412/QD-BCT. Les localités ont jusqu’en 2030 pour intégrer ce modèle de distribution à leurs schémas d’aménagement et finaliser le cadre réglementaire nécessaire.



Le gouvernement désigne la province de Dông Nai comme zone prioritaire, ciblant particulièrement le corridor autoroutier et les abords de l’aéroport international de Long Thành.



Actuellement en phase de construction accélérée, ce futur hub aérien, dont le premier vol commercial est programmé le 24 décembre, représente un investissement de plus de 16 milliards de dollars sur une superficie d’environ 5.000 hectares.



Conçu selon la norme 4F, la plus exigeante de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le site ambitionne d’accueillir à terme 100 millions de passagers et cinq millions de tonnes de fret par an, s’imposant comme une plateforme majeure en Asie-Pacifique.



Située au cœur des échanges commerciaux internationaux, la province de Dông Nai s’affirme ainsi comme une porte d’entrée économique stratégique dans le Sud du Vietnam. Son développement s’articule étroitement avec la métropole voisine de Hô Chi Minh-Ville afin de constituer un vaste réseau urbain, industriel et de services, appelé à devenir l’un des principaux moteurs de la croissance nationale. – VNA





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