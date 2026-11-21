Hanoï (VNA) – Le 20 novembre, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, s’est rendu à Châteauroux, chef-lieu du département de l’Indre, en région Centre-Val de Loire, dans le but de dynamiser la coopération entre les collectivités territoriales, de resserrer les liens entre les entreprises et de dégager de nouvelles perspectives de partenariat économique. Cette visite s’inscrit dans les efforts visant à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-France.

À la mairie de Châteauroux, l’ambassadeur a rencontré le maire Gil Avérous, également président de Châteauroux Métropole. Les deux parties ont échangé sur les perspectives de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’industrie manufacturière, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la pharmacie, de la santé, de la logistique, de la transition verte et de la transformation numérique.

Trinh Duc Hai a salué le potentiel économique de Châteauroux et mis en avant les avancées des relations entre le Vietnam et la France, particulièrement depuis leur élévation au rang de Partenariat stratégique global, en octobre 2024, et la visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, en septembre 2026. Il a souligné que les partenariats entre collectivités territoriales et entreprises constituaient un levier important pour donner une nouvelle dimension à la coopération bilatérale.

Présentant l’environnement d’investissement favorable, le dynamisme économique et la position stratégique du Vietnam en Asie du Sud-Est, l’ambassadeur a souligné que l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) ouvrait de nombreuses perspectives de coopération. Il a appelé les autorités de Châteauroux et de Châteauroux Métropole à encourager les entreprises locales à explorer les possibilités d’investissement et d’affaires au Vietnam, ainsi qu’à renforcer les échanges entre associations professionnelles, notamment celles des petites et moyennes entreprises.

Les deux parties ont par ailleurs examiné la possibilité d'établir un partenariat entre Châteauroux et une localité vietnamienne partageant des intérêts et des atouts économiques complémentaires.

Dans le cadre de sa visite, l’ambassadeur Trinh Duc Hai s’est rendu aux Laboratoires Fenioux, entreprise fondée en 1985 à Châteauroux, spécialisée dans la production de produits à base de plantes médicinales, de compléments alimentaires, de nutrition sportive et de cosmétiques naturels. Elle emploie actuellement environ 140 personnes.

Lors de sa rencontre avec le président de l’entreprise, Christian Fenioux, le diplomate s’est informé des activités de production, des technologies utilisées, des normes de qualité et des orientations de développement de la société. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération dans l’approvisionnement en matières premières médicinales et agricoles, la recherche et le développement de produits, la production, la sous-traitance, le transfert de technologies et l'élargissement des marchés au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

Il a mis en avant le potentiel vietnamien dans les filières des plantes médicinales, des produits agricoles et de l’industrie de transformation. Il a assuré que le Vietnam était ouvert aux entreprises françaises désireuses de renforcer leurs partenariats, d'investir et de développer des activités durables dans le pays. Il a également invité les dirigeants des Laboratoires Fenioux à se rendre au Vietnam pour mieux connaître le marché, rencontrer des partenaires potentiels et examiner les possibilités de concrétiser des projets communs.

Le maire Gil Avérous et les dirigeants des Laboratoires Fenioux ont, de leur côté, salué cette visite et manifesté leur intérêt pour le développement de relations économiques avec le Vietnam, exprimant leur volonté de poursuivre les échanges et les contacts. -VNA