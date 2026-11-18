Son La (VNA) – Le projet CAFE-CIRCLE, destiné à promouvoir la production et la première transformation circulaires du café arabica, a été lancé le 18 novembre dans la province montagneuse de Son La (Nord). Cette initiative vise à aider la filière locale à transformer les défis environnementaux en opportunités de production plus verte et de croissance économique.

Doté d'un budget total de 1,75 million d'euros, cofinancé par l'Union européenne (UE) et CARE France, le projet est mis en œuvre jusqu'à fin décembre 2029 par CARE France et CARE International au Vietnam, en coordination avec le Service de l'agriculture et de l'environnement de Son La et les partenaires locaux.

Il accompagnera plus de 150 micro, petites et moyennes entreprises, coopératives et unités de transformation du café afin de réduire les déchets et la pollution, d'utiliser plus efficacement l'eau et l'énergie et de développer des solutions commercialisables à partir des sous-produits du café.

Selon une étude réalisée en 2025 par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l'Institut vietnamien de stratégie et de politique agricoles et environnementales, la filière caféière vietnamienne génère chaque année environ 1,6 million de tonnes d'enveloppes sèches de café, qui pourraient notamment servir à fabriquer des engrais organiques.

À Son La, l'une des principales régions productrices d'arabica du Vietnam, la culture et la transformation du café assurent les moyens de subsistance de nombreuses familles, notamment issues des minorités ethniques. Cependant, les petites unités de transformation manquent encore de moyens financiers et techniques pour traiter les eaux usées et les déchets organiques.

Brenda Candries, responsable de programme à la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, a estimé que la compétitivité future du café vietnamien dépendrait non seulement de sa qualité, mais aussi de l'utilisation efficace des ressources et de pratiques de production responsables.

Le projet sera déployé principalement dans les communes de Chieng Mung, Chieng Mai et Muong Chanh, ainsi que dans les zones caféières voisines. Il s'articulera autour de trois axes : les économies d'eau et la réduction de la pollution, la valorisation des sous-produits du café, notamment sous forme d'engrais organiques ou de thé cascara, et l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la qualité du café, notamment grâce au séchage solaire.

Le projet prévoit également de mettre en place cinq modèles de démonstration de solutions circulaires intégrées. À son terme, au moins 100 unités de transformation et coopératives devraient avoir adopté des pratiques circulaires, tandis que plus de 6.000 ménages agricoles devraient en bénéficier indirectement.

Pour lever les obstacles financiers, un mécanisme de soutien aidera environ 25 micro, petites et moyennes entreprises et coopératives à cofinancer des technologies circulaires, à hauteur de 15.000 euros maximum par unité, notamment pour l'achat d'équipements économes en eau, de systèmes de traitement des eaux usées et d'installations de séchage solaire. Le projet cherchera également à faciliter leur accès aux financements verts.

Selon Vuong Thai Nga, directrice des programmes chez CARE International au Vietnam, le projet accordera une attention particulière aux entreprises dirigées par des femmes et aux communautés ethniques minoritaires, avec un objectif d'au moins 40 % parmi les groupes bénéficiaires concernés.

À travers des modèles de démonstration, le partage de connaissances et le dialogue sur les politiques publiques, le projet CAFE-CIRCLE entend contribuer aux priorités de croissance verte de Son La et favoriser la diffusion des pratiques d'économie circulaire dans l'ensemble de la filière caféière vietnamienne. -VNA