Hanoï (VNA) - Les baisses successives des prix des carburants offrent aux entreprises une nouvelle marge de manœuvre pour réduire leurs coûts de production, de transport et de distribution.

Des marchés traditionnels aux grandes surfaces, cette diminution des charges commence à créer les conditions d'une baisse des prix des marchandises. L'ampleur de cette répercussion reste toutefois tributaire de la structure des coûts de chaque produit, de l'évolution des prix des matières premières et des négociations avec les fournisseurs.

Sur plusieurs marchés traditionnels de Hô Chi Minh-Ville, les prix des fruits et légumes se sont stabilisés et commencent à refluer après les hausses enregistrées pendant la période de flambée des carburants.

Dans les réseaux de distribution modernes, la répercussion de la baisse des prix des carburants sur les étiquettes n'est cependant pas immédiate, notamment en raison des contrats d'approvisionnement conclus à long terme. Cette évolution contribue néanmoins à desserrer l'étau sur les distributeurs, qui disposent de davantage de latitude pour multiplier les opérations promotionnelles.

Lê Quôc Thông, directeur du supermarché WinMart Thao Dien, indique que son établissement a lancé en novembre des réductions sur plus de 1000 produits essentiels afin de soutenir le budget des ménages.Les mesures de soutien de l’État visant à réduire les prix des carburants et de l’électricité, ainsi que les taxes sur les intrants, contribueront à faciliter les activités de production, de transport et de distribution des marchandises.

Sur cette base, les entreprises de distribution au détail continueront de coopérer avec leurs fournisseurs afin d’optimiser les coûts et de proposer aux consommateurs des produits à des prix raisonnables, a estimé Lê Quôc Thông.

Selon les ajustements des ministères de l'Industrie et du Commerce et des Finances, au 24 novembre, par rapport au pic de l'année 2026, l'essence E5 RON92 a baissé de 11 538 dongs le litre (38,3 %), l'essence E10 RON95-III de 14 740 dongs (43,6 %) et le gazole de 18 441 dongs (41,2 %). Sur le seul mois de novembre, l'essence E5 RON92 a reculé de 5 647 dongs le litre.

Ly Kim Chi, présidente de l'Association des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville, souligne que le recul des prix des carburants permet de réduire les coûts à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, de l'achat des matières premières jusqu'à la mise en rayon.

Si l'ajustement des prix de vente demande un certain délai, les entreprises du secteur alimentaire disposent désormais de marges supplémentaires pour optimiser leurs dépenses et proposer des prix plus abordables.

Cette évolution se traduit déjà par des initiatives concrètes. Fort d'un réseau de plus de 5 000 points de vente, le groupe WinMart renforce ses négociations avec les fournisseurs en s'appuyant sur ses importants volumes d'achat afin d'obtenir de meilleures conditions tarifaires et d'en faire bénéficier les consommateurs.

Selon Ly Kim Chi, les entreprises doivent continuer à maîtriser leurs coûts réels afin d'adapter leurs tarifs de manière juste, ce qui contribuera à stimuler la consommation et à maintenir la stabilité du marché.-VNA