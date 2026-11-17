An Giang (VNA) - Le premier festival de la culture vietnamienne 2026 se déroulera du 23 au 27 novembre dans la province d’An Giang, avec pour objectif de valoriser les valeurs du patrimoine culturel national, de renforcer la fierté et l’attachement à la culture vietnamienne et de promouvoir l’aspiration au développement du pays dans une nouvelle période.

Selon le Centre des expositions culturelles et artistiques du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, annoncé le 16 novembre, cet événement est organisé en réponse à la Journée de la culture vietnamienne, prévue le 24 novembre.

Articulé autour du thème "Le courant de la culture vietnamienne, des origines à l’avenir", le festival proposera un espace culturel riche en couleurs, réunissant passé, présent et avenir. Il mettra en lumière les valeurs façonnées au fil de milliers d’années d’histoire, qui continuent d’être préservées, transmises et renouvelées dans la vie contemporaine. À travers des expositions patrimoniales, des échanges artistiques et des activités expérientielles, l’événement entend souligner la vitalité de l’identité culturelle vietnamienne ainsi que l’unité dans la diversité des communautés ethniques et des régions du pays.

L’espace central retracera la formation, la préservation et le développement de la culture vietnamienne à travers les différentes périodes historiques, depuis ses origines et les traditions de construction et de défense nationales jusqu’aux réalisations dans le développement de la vie culturelle, de la littérature, des arts et des industries culturelles.

Une place particulière sera accordée à la pensée de Hô Chi Minh et aux orientations du Parti communiste du Vietnam en matière culturelle. L’exposition présentera notamment le Projet sur la culture vietnamienne de 1943, la Conférence nationale sur la culture de 1946, ainsi que les contributions du Président Hô Chi Minh et des différentes générations de dirigeants du Parti et de l’État à l’édification et au développement de la culture nationale.

Les perspectives d’avenir seront également abordées, notamment la préservation et la valorisation du patrimoine, la construction d’un environnement culturel sain, le développement de la culture numérique et l’innovation, afin de rapprocher les valeurs culturelles du public, en particulier des jeunes générations.

L’un des temps forts sera l’espace "Couleurs culturelles des localités", auquel participeront les 34 provinces et villes du pays. Chaque localité présentera un thème spécifique mettant en valeur son histoire, ses habitants, son territoire et ses particularités culturelles.

Le festival proposera également des espaces interactifs permettant au public de découvrir directement le patrimoine et les métiers traditionnels, tels que la peinture populaire, la laque, le tissage de la soie, les broderies ethniques, la vannerie, etc.

Un espace consacré à l’éducation culturelle, au patrimoine et à la promotion de la lecture présentera des livres, des documents et des publications sur l’histoire, la culture et le peuple vietnamiens. Par ailleurs, l’espace dédié à la culture numérique et à l’innovation fera appel à des technologies modernes, notamment des images en 3D, des codes QR, des courts métrages et des contenus multimédias interactifs, afin de renouveler les modes de découverte du patrimoine. Un autre espace présentera des produits du programme OCOP (À chaque commune son produit), des créations artisanales, des produits agricoles et des spécialités locales, contribuant à rapprocher culture, tourisme, économie créative et moyens de subsistance des communautés.

Course d’éléphants lors du Festival des éléphants des Hauts Plateaux du Centre. Photo: VNA

Des programmes d’échanges culturels et artistiques, intitulés "Échos du Vietnam" et "Parfums et couleurs du Vietnam", proposeront une sélection de spectacles représentatifs des identités régionales, illustrant la continuité entre tradition et modernité.

Le festival constitue une concrétisation des orientations du Parti et des politiques et législations de l’État en matière culturelle, notamment de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique et de la Résolution n°28/2026/QH16 de l’Assemblée nationale sur le développement de la culture vietnamienne. Il réaffirme le rôle de la culture en tant que fondement spirituel, ressource endogène, moteur et facteur régulateur du développement rapide et durable du pays.

L’événement contribuera également à renforcer les liens entre les régions, à favoriser les échanges et le partage d’expériences en matière de préservation et de valorisation du patrimoine, ainsi qu’à promouvoir les synergies entre culture, tourisme, villages de métiers traditionnels, produits créatifs et industries culturelles. -VNA