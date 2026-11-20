Hanoi (VNA) - À une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Hanoi, l’ancien village de Duong Lâm semble figé dans le temps. Surnommé le « musée vivant de l’architecture rurale vietnamienne », ce patelin préserve intact son visage d’antan, entre ruelles pavées de briques et demeures en pierre de latérite couvertes de mousse.

Au-delà de la pierre, c’est tout un mode de vie séculaire qui perdure ici de génération en génération. Maisons communales, pagodes et puits anciens servent toujours d’écrin à une identité locale fortement marquée par la solidarité de voisinage, l’attachement au terroir et le culte des ancêtres.

Duong Lâm est également connu comme la « terre des deux rois ». La localité a en effet vu naître deux figures majeures de l’histoire nationale : Phùng Hung (761-802) et Ngô Quyên (897-944). Dans ce village, le passé dépasse le cadre des manuels scolaires pour s’inscrire dans le quotidien des habitants. Temples, tombeaux et édifices religieux témoignent, au fil des siècles, de l’héritage laissé par ces deux souverains. La localité abrite par ailleurs la pagode Mia, reconnue pour son patrimoine artistique bouddhique et sa collection de statues cultuelles en terre cuite, en bois et en bronze.

Cette richesse historique et architecturale confère aujourd'hui à la localité un attrait singulier auprès des visiteurs en quête d’authenticité.

Image d’estampe

À 60 ans, Nguyên Thi Tuyêt, commerçante du village, se fait un devoir de se documenter sur l'histoire de sa terre natale pour la transmettre aux touristes de passage. Selon elle, la quasi-totalité du patrimoine traditionnel — des portes d'entrée du village aux maisons du culte des ancêtres — reste au cœur de la vie communautaire.

Dans le hameau de Mông Phu, cœur historique de Duong Lâm, les vieilles bâtisses aux toits de tuiles, les murs de latérite ocre et le dédale de ruelles étroites offrent ainsi aux visiteurs un témoignage vivant du Vietnam rural d’autrefois.

Édifiée en 1684 selon les archives et les stèles historiques, la maison communale de Mông Phu illustre le patrimoine architectural traditionnel du pays. Conçu pour relier directement l’espace cultuel aux zones de vie collective, l’édifice sert à la fois de sanctuaire dédié au génie tutélaire du village et de lieu de réunion pour les rituels communautaires, assurant la transmission des traditions et la cohésion sociale locale.

À proximité, les maisons anciennes du village présentent une structure traditionnelle à cinq travées. Dotées de murs en latérite et de toits en tuiles cuites, elles reposent sur une charpente en bois précieux finement sculptée par les artisans d’autrefois. L’espace intérieur s’organise autour d’une travée centrale réservée au culte des ancêtres et à l’accueil des hôtes, flanquée de pièces latérales dédiées à la vie quotidienne de la famille.

« Au Vietnam, les maisons communales, les pagodes et les demeures anciennes, à l’image de celles de Duong Lâm, témoignent d’un savoir-faire particulièrement élaboré », a expliqué Ngô Van Hà, 81 ans, charpentier originaire de la province de Bac Ninh spécialisé dans la construction en bois.

« La charpente — piliers, chevrons, pannes et portes — est principalement assemblée en bois de fer (lim), réputé pour sa robustesse. L’intérieur se distingue par la finesse de ses sculptures et les toits sont recouverts d’épaisses tuiles. Grâce à ces techniques et à la durabilité des matériaux, nombre de ces édifices traversent les siècles, voire un millénaire, tout en conservant leur aspect d’origine. Cette architecture en bois assure également une régulation thermique naturelle, offrant de la fraîcheur en été et conservant la chaleur en hiver dans une atmosphère accueillante», a-t-il précisé.

« Autrefois, seules les familles très aisées avaient les moyens de se faire construire de grandes demeures en bois précieux tels que le lim, le nghiên ou d’autres essences nobles », a expliqué l’octogénaire. Selon lui, la construction d’une seule maison pouvait nécessiter jusqu’à une centaine de mètres cubes de bois. Outre le coût des matériaux, il fallait également financer la main-d’œuvre : l’édification d’une maison traditionnelle à cinq travées et deux ailes mobilisait à elle seule toute une équipe d’artisans pendant une année entière.

«C’est le plus beau village que nous ayons visité et les habitants sont vraiment très gentils. C’est aussi un endroit très authentique et particulièrement accueillant», ont confié Nicolas et sa compagne Vanessa, deux touristes originaires du sud de la France, rencontrés au détour d’une ruelle.

Les ruelles de l’ancien village de Duong Lâm sont rénovées et préservées afin de créer un circuit patrimonial au service du tourisme culturel et des habitants. Photo : VNA

Préservation des valeurs de l’ancien village

Duong Lâm compte 50 monuments et sites classés, dont sept d’importance nationale et douze édifices et demeures répertoriés au niveau provincial. La localité abrite également des centaines de maisons centenaires ainsi que plusieurs centaines d’habitations traditionnelles typiques du delta du fleuve Rouge.

Considéré comme l’un des ensembles anciens les mieux préservés de la région, le village a conservé une structure quasi intacte. Son patrimoine associe maisons communales, temples, pagodes, portes de village et puits anciens, au cœur d’un réseau de ruelles et de murs en latérite caractéristiques de la région de l’ouest.

Hanoi déploie actuellement une série de projets destinés à préserver et restaurer l’ancien village de Duong Lâm. Ce plan d’action, établi pour la période 2024-2030 avec des perspectives jusqu’en 2035, prévoit la rénovation des édifices architecturaux remarquables et le réaménagement de l’espace rural. L’objectif est de promouvoir un tourisme durable, respectueux de l’identité locale, tout en améliorant le quotidien des habitants.

Les autorités municipales ambitionnent de faire classer l’ancien village de Duong Lâm au palmarès des «Meilleurs villages touristiques» d’ONU Tourisme d’ici 2030, a annoncé le directeur adjoint du Département municipal du tourisme, Nguyên Trân Quang. Pour atteindre cet objectif, le responsable a souligné la nécessité d’une mobilisation conjointe associant les pouvoirs publics à tous les échelons, les administrations locales, les entreprises du secteur ainsi que les habitants.

Préserver un village habité demeure toutefois un défi complexe. Face à la dégradation des maisons anciennes et aux attentes croissantes des habitants en matière de confort, le maintien de l’architecture et des paysages traditionnels exige un équilibre délicat.

La sauvegarde de ce patrimoine ne peut ainsi se limiter à la seule conservation du bâti : elle doit s’accompagner d’une amélioration des conditions de vie et des moyens de subsistance de la communauté. Les habitants doivent être placés au cœur de cette démarche, de la restauration des édifices anciens à la préservation du cadre de vie et des traditions culturelles.

Une mise en valeur efficace de cet héritage doit permettre à Duong Lam de renforcer son attractivité auprès des visiteurs. Ce dynamisme touristique constitue un levier essentiel pour développer les services et l’hébergement, diversifier les moyens de subsistance, créer des emplois et accroître les revenus des habitants locaux. – VNA