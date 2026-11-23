Hanoï (VNA) – Célébrée le 24 novembre, la Journée de la culture vietnamienne est une occasion de mettre en valeur et de promouvoir le patrimoine national. Toutefois, pour faire de la culture un véritable moteur du tourisme durable, les célébrations doivent aller au-delà des manifestations symboliques et proposer des activités concrètes permettant aux habitants comme aux visiteurs de découvrir le patrimoine, de le vivre et de se l’approprier. Une démarche essentielle pour renforcer la sensibilisation à sa préservation.



L’année 2026 revêt à cet égard une importance particulière, puisque le 24 novembre a été officiellement institué Journée de la culture vietnamienne, à l’occasion du 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture. Cette décision témoigne de l’attention accordée par le Parti et l’État à la préservation et à la valorisation du patrimoine, tout en favorisant un accès plus large du public à la culture.



Dans le domaine du tourisme, l’enjeu ne réside pas seulement dans le choix des activités commémoratives, mais aussi dans leur mode d’organisation. Selon Nguyen Tien Dat, directeur général de l’agence de voyages AZA, à Hanoï, un patrimoine ne conserve sa vitalité à long terme que lorsqu’il est vécu, pratiqué et réinventé au quotidien par la communauté. Il estime que les spectacles et les expositions, à eux seuls, ne suffisent pas à créer un lien profond avec le public. L’ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) en est une illustration : au-delà de l’admiration de ce vêtement lors de défilés ou de spectacles, permettre aux touristes étrangers de le porter, de découvrir les techniques de tissage et de confection, puis de visiter Hanoï vêtus de cette tenue leur offre une expérience beaucoup plus marquante.

Les expériences culturelles constituent un point fort du programme. Photo : VNA





Cette approche participative permet de transformer la culture en une véritable expérience touristique, tout en stimulant les activités de tissage de la soie, de confection sur mesure et les services connexes. Elle contribue ainsi à concilier préservation du patrimoine et développement économique local. Avec ses sites emblématiques, tels que le lac Hoan Kiem, le vieux quartier, le Temple de la Littérature et la citadelle impériale de Thang Long, ainsi que ses villages de métiers traditionnels, notamment Van Phuc et Trach Xa, Hanoï dispose de nombreux atouts. Nguyen Tien Dat propose ainsi de faire de la capitale une destination privilégiée pour les expériences autour de l’ao dai, en reliant ces différents sites au sein d’un réseau de services touristiques mettant en valeur l’identité culturelle de la ville.



Au-delà de l’ao dai, le Vietnam possède un patrimoine culturel immatériel d’une grande richesse, comprenant notamment le quan ho (chant alterné), le ca tru (chant cérémoniel), le don ca tai tu (musique traditionnelle du Sud), l’art du bai choi et le rituel then. À cela s’ajoutent des centaines de métiers artisanaux traditionnels et une gastronomie régionale particulièrement diversifiée. Autant de ressources qui offrent un potentiel considérable pour développer le tourisme créatif, accroître la valeur ajoutée des produits touristiques et attirer une clientèle à fort pouvoir d’achat.



Conformément à la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement culturel, le tourisme culturel est appelé à devenir un produit touristique phare, aux côtés du tourisme balnéaire, écologique et urbain.



Pour Vu Quoc Tri, secrétaire général de l’Association du tourisme du Vietnam, la condition préalable au développement de ce secteur est la préservation des sites patrimoniaux et des vestiges historiques et culturels. Il souligne à cet égard la nécessité d'une coordination intersectorielle claire, permettant notamment aux entreprises de contribuer indirectement à leur restauration par le biais des impôts et des droits d’entrée.



Vu Quoc Tri insiste également sur l’importance d’adapter les expériences touristiques aux spécificités de chaque territoire : découvrir le don ca tai tu dans différentes provinces du delta du Mékong, assister à des spectacles de marionnettes sur l’eau à Hanoï ou explorer les villages du Nord-Ouest. Ces expériences gagneraient à être associées à des offres gastronomiques et de loisirs, tout en intégrant les exigences de protection de l’environnement et l’objectif de neutralité carbone (Net Zéro).



Dans un contexte de mondialisation et d’urbanisation rapides, la culture s’impose comme un levier stratégique de rayonnement et de soft power. Selon Nguyen Thuy Van, experte à l’Institut de la culture, des sports et du tourisme du Vietnam, le pays doit passer d’une logique de simple exploitation du patrimoine à une démarche fondée sur le dialogue et la co-création, soutenue par des mécanismes adaptés, afin de mieux valoriser ses ressources culturelles et de renforcer l’attractivité de ses destinations.- VNA

Nguyễn Thị Thu Trang